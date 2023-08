Unwetter : A46 nach Erdrutsch bei Erkelenz wieder frei

Update Erkelenz Erdreich ist nach den heftigen Regenfällen am Freitagmorgen auf die Fahrbahn der A46 bei Erkelenz gerutscht. Der Bereich war zwischenzeitlich gesperrt.

Die Stadt Erkelenz wurde am Freitagmorgen massiv von Starkregen und Gewittern getroffen. Dies führte zu einer Vollsperrung der Autobahn A46. Wie die zuständige Autobahnpolizei Düsseldorf auf Nachfrage berichtet, haben zunächst heftige Regenfälle gegen 9.55 Uhr zu einer Überflutung der Fahrbahn bei der Auffahrt Erkelenz-Ost geführt. Der Verkehr kam zum Erliegen, die Auffahrten wurden gesperrt, die Polizei leitete im Stau stehende Autos auf dem linken Streifen an den Wassermassen vorbei.

Auch für den Rest der Region wurden am Freitag vor schweren Gewittern, Orkanböen, Starkregen und Hagel gewarnt. Dass der Kreis Heinsberg besonders heftig getroffen wurde, bestätigt die Leitstelle. Zu rund 60 Einsätzen in sieben Kommunen mussten die Einsatzkräfte bis 11.20 Uhr ausrücken. Am stärksten betroffen seien demnach die Städte Heinsberg und Hückelhoven sowie Geilenkirchen gewesen. Dabei wurden die Einsatzkräfte vor allem zu vollgelaufenen Kellern, überschwemmten Straßen und hochgerückten Gullideckeln gerufen. Dass es das für diesen Freitag gewesen sein wird, glaubt man in der Leitstelle nicht, derzeit rechne man mit einem weiteren Unwetter, das wieder zahlreiche Einsätze fordern könnte.