Transporter gestohlen und geflüchtet : Unfreiwilliger Mitfahrer schreit um Hilfe

Erkelenz Ein Paketbote steht auf der Ladefläche seines Transporters, als ein Dieb in den Wagen steigt und losfährt. Bei der anschließenden Flucht ruft der unfreiwillige Mitfahrer um Hilfe – bis er in einer Kurve aus dem Fahrzeug geschleudert wird.

Es müssen Szenen wie aus einem Actionfilm gewesen sein: Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitag in Erkelenz einen Pakettransporter gestohlen und ist samt Mitarbeiter auf der Ladefläche davongefahren.

Gegen 11.40 Uhr hatte ein Mitarbeiter eines Paketdienstes auf der Ostpromenade auf der Ladefläche seines Fahrzeuges gestanden und Pakete sortiert, berichtete die Polizei am Montag. Demnach nutzte ein unbekannter Dieb die Gelegenheit, stieg auf den Fahrersitz und entwendete das Fahrzeug.

„Mit offener Ladetür flüchtete er in Richtung Nordpromenade, während der unfreiwillige Mitfahrer um Hilfe schrie“, heißt es in der Mitteilung. Während seiner Fahrt habe der flüchtende Mann mit dem Transporter zwei geparkte Autos beschädigt, bevor er an der Nordpromenade/Ziegelgasse durch einen Unfall gestoppt worden sei.