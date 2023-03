Auto in Flammen : Unfall mit drei Pkws auf der B57

Nach aktuellem Stand ist keiner der beteiligten Fahrer oder Insassen schwer verletzt. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz Am Dienstagabend ereignete sich auf der B57 an der Kreuzung Aachener Straße ein Unfall mit drei Pkws. Einer der Unfallwagen geriet in Brand.

Um 19.20 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es auf B57 Kreuzung Aachener Straße, zu einem Unfall. Beteiligt waren drei Pkws, von denen einer in Brand geriet. Nach aktuellem Stand ist keiner der beteiligten Fahrer oder Insassen schwer verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell ist die Unfallstelle gesperrt. Die Auf- und Abfahrt der Autobahn 46 seien nicht betroffen.

Berichterstattung folgt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Uwe Heldens

(red)