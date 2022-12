Angriff in Ratheim : Unbekannter schlägt Frau in Bus ins Gesicht

Nach dem Angriff hielt der Bus an der Realschule an der Heerstraße in Ratheim an (Symbolbild). Foto: Colourbox

Hückelhoven-Ratheim Erst fallen nur Worte, dann schlägt ein Mann zu: In einem Bus in Hückelhoven-Ratheim wird am Freitag eine Frau verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nachdem ein Mann am vergangenen Freitag einer Frau in einem Linienbus, der unter anderem in Hückelhoven-Rathheim unterwegs war, ins Gesicht geschlagen hat, sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, geriet eine 28 Jahre alte Frau in dem Bus mit einer dreiköpfigen Gruppe in Streit. Dieser sei zunächst verbal ausgetragen worden. Dann aber habe ein Mann der Frau ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitt sie den Angaben nach Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach dem Angriff hielt der Bus an der Realschule an der Heerstraße in Ratheim an.

Zwei der drei Unbekannten konnten näher beschrieben werden. Einer der Männer war demnach circa 1,70 Meter groß und kräftig. Er trug ein schwarzes Basecap. Der Schirm zeigte dabei nach hinten. Sein Begleiter war etwa gleich groß und von schlanker Statur. Er trug eine graue Jacke und eine Jogginghose.