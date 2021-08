Zeugen gesucht : Unbekannter entblößt sich mehrfach in Übach-Palenberg

Übach-Palenberg Im Stadtgebiet Übach-Palenberg wurden einige Frauen Opfer eines Sexualdelikts. Ein Unbekannter entblößte sich am Montag im Laufe des Tages gleich vier verschiedenen Frauen.

Später, gegen 13.10 Uhr führte eine 27 Jahre alte Frau ihre Hunde aus, als auf der Friedensstraße ein dunkler Wagen an ihr vorbeifuhr. Im Bereich Friedensstraße/Josef-van-der-Felden-Straße fiel ihr derselbe PKW geparkt am Straßenrand auf. Im Fahrzeug saß ein Mann, der sich selbstbefriedigte.

Am Nachmittag um 14.45 Uhr wurde eine 22 Jahre alte Übach-Palenbergerin im Bereich Comeniusstraße/Maastrichter Straße in Höhe der Kirche aus selbigem dunklen PKW heraus von dem Unbekannten angesprochen. Der Mann hatte sich erneut entblößt und befummelte sein Geschlechtsteil. Er bot der Frau Geld für sexuelle Leistungen an. Nachdem die junge Frau sich vom Fahrzeug entfernte, fuhr der Täter in Richtung Carlsplatz weiter.