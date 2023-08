Täter flüchten : Unbekannte versuchen, Geldautomaten in Wegberg zu sprengen

Unbekannte versuchen, Geldautomaten in Wegberg zu sprengen

Ermittler der Polizei sichern am Dienstagmorgen Spuren. Foto: Uwe Heldens

Wegberg Unbekannte versuchen in der Nacht zu Dienstag, einen Geldautomaten in Wegberg zu sprengen – offenbar erfolglos.

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag versucht, einen Geldautomaten in Wegberg zu sprengen.

Wie ein Polizeisprecher am Morgen auf Nachfrage mitteilte, machten sich die Täter gegen 1.30 Uhr an dem Kreisparkassen-Gebäude am Rathausplatz zu schaffen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge blieb es bei einer versuchten Sprengung.