Zeugen gesucht : Unbekannte schlagen 20-Jährigen in Erkelenz mehrfach ins Gesicht

Die Unbekannten schlugen dem Erkelenzer mehrfach ins Gesicht (Symbolbild). Foto: Colourbox

Erkelenz Drei Männer haben einen jungen Mann am Skaterpark in Erkelenz am vergangenen Samstag mehrfach ins Gesicht geschlagen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nachdem drei Unbekannte einen jungen Mann am vergangenen Samstag am Skaterpark in Erkelenz attackiert haben, sucht die Polizei Zeugen.

Der 20-Jährige aus Erkelenz hatte sich gegen 20.05 Uhr an der Anlage an der Straße Adam-Stegerwald-Hof aufgehalten, wie die Polizei mitteilt. Hier sei er auf mehrere ihm unbekannte Menschen getroffen, die ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen hätten.

Die Männer sollen laut Polizei 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein, einer habe ein blaues T-Shirt getragen. Sie seien von einer Frau und einem Mann, die älter wirkten, begleitet worden. Nach der Tat entfernten sich die Unbekannten den Angaben nach in Richtung Schulring. Zu den Hintergründen lagen zunächst keine Informationen vor.

Jetzt fragt die Polizei: „Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zur Identität der flüchtigen Täter machen?“ Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz (02452/920-0). Zeugen haben darüber hinaus die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über diesen Direktlink: https://internetwache.polizei.nrw

(red)