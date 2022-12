Polizei sucht Zeugen : Unbekannte greifen zwei Jugendliche hinter Heinsberger Schule an

Heinsberg Zwei Jugendliche sind hinter dem Schulgebäude der Städtischen Realschule Heinsberg von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Freitag gegen 13.05 Uhr wurden zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche durch unbekannte Täter angegriffen, als sie sich auf einem Abstellplatz für Zweiräder der Realschule an der Schafhausener Straße in Heinsberg befanden. Dieser liegt hinter dem Schulgebäude an einem Wirtschaftsweg in Richtung Klevchen.