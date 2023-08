Schlagader zwischen Unter- und Oberstadt : Umbau der Erkelenzer Straße endlich auf den Weg gebracht

Blick von der Einmündung der Tannenwaldstraße aus in die Erkelenzer Straße, die sich nach rechts in die Kirchstraße und Burgstraße teilt. Foto: MHA/Marc Heckert

Wassenberg Immer wieder hat die Erkelenzer Straße, Schlagader und Nadelöhr zwischen Wassenbergs Unter- und Oberstadt, die Gemüter beschäftigt. Nun ist ihr Umbau beschlossen worden – und zwar zur Sicherheit gleich dreifach.

Dass der Verkehr auf der Erkelenzer Straße beruhigt werden soll, damit Radfahrer und Fußgänger sicherer unterwegs sind, da herrscht zwischen den Politikerinnen und Politikern aller Parteien im Wassenberger Stadtrat seit langem Einigkeit. Trotzdem hat es nach den ersten Überlegungen vor zwei Jahren mehrere Diskussionen gebraucht, bis der Umbau der Straße im Rahmen des großen Verkehrskonzeptes endgültig beschlossen worden ist.

Und wie soll das künftige Gesicht der „Erkelenzer“ nun aussehen? Die Antwort lautet: Es hängt davon ab. Davon nämlich, ob das Straßenverkehrsamt des Kreises Heinsberg und die Polizei die jetzt verabschiedeten Pläne genehmigen. Und damit sich das Thema nicht noch so ewig hinzieht wie die Erkelenzer Straße dem einen oder anderen bergauf strampelnden Radfahrer vorkommen mag, hat der zuständige Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss des Stadtrates jetzt nicht nur einen Plan beschlossen. Sondern für den Fall von dessen Ablehnung noch einen Alternativplan und zur Sicherheit noch eine Alternative zur Alternative. Eine der drei Lösungen dürfte es aller Voraussicht nach in die Wirklichkeit schaffen.

Was genau war das Problem? Zuletzt ging es nicht mehr um die Frage, ob auf dem langen und geraden Abschnitt zwischen der Dreieckskreuzung Burgstraße – Kirchstraße – Erkelenzer Straße und dem Kreisverkehr an der Gladbacher Straße Tempo 30 eingeführt wird. So hatten es im Juni die Grünen vorgeschlagen, und obwohl deren Fraktionsmitglied Robert Seidl sich nun in der Sitzung ein weiteres Mal mit Nachdruck dafür starkmachte, ließ Bürgermeister Marcel Maurer mit ebensolchem Nachdruck keinen Zweifel daran, dass so eine Geschwindigkeitsreduzierung zwar erstrebenswert, aber rechtlich einfach nicht durchsetzbar sei.

„Wir kriegen das nicht angeordnet“, unterstrich er. „Wir haben das auf mehreren Ortsterminen versucht, auch mit dem Verkehrsplaner.“ Erst, wenn Wassenberg wie angestrebt Luftkurort sei, gebe es in dieser Frage rechtlichen Spielraum. Der Ausschussvorsitzende Steffen Jöris (CDU) wies darauf hin, dass immerhin die geplanten aufgepflasterten Erhöhungen an den neuen Fußgängerüberwegen eilige Autofahrerinnen und -fahrer zum Abbremsen bringen dürften.

Nachdem Tempo 30 also erst einmal vom Tisch ist, lag der letzte große Knackpunkt an der Dreieckskreuzung von Burgstraße, Kirchstraße und Erkelenzer Straße. Sie ist Teil der Einbahnstraßenregelung um den Stadtkern: Von der Unterstadt geht es die Kirchstraße hinauf auf die Erkelenzer Straße in Richtung Oberstadt. Von oben wiederum über die Erkelenzer und die Burgstraße nach unten. Vor allem die Einmündung von Tannenwald- und Bergstraße, die auf der Nordseite an diese Y-förmige Gabelung angrenzt, ist eine neuralgische Stelle. Denn dort geht es nicht nur in das Wohngebiet „In der Els“, sondern auch über die Bergstraße hinauf zur Betty-Reis-Gesamtschule mit ihren weit mehr als 1000 Schülern und ihrer Sporthalle. Ein Knubbelpunkt erster Güte also.

Die CDU-Fraktion hatte deshalb eine Umgestaltung der gesamten Kreuzung vorgeschlagen. Dabei sollte einerseits die Einfahrt von der Kirch- in die Tannenwaldstraße erschwert und darüber hinaus für den Verkehr aus der Tannenwaldstraße ein Rechtsabbiegegebot verhängt werden. Beides, um den Verkehrsfluss auf der Erkelenzer Straße möglichst ungestört zu lassen. Doch dem hatten das beauftragte Planungsbüro MWM und die Feuerwehr widersprochen. Rettungsfahrzeuge müssten ungehindert in die Tannenwaldstraße einfahren können, zudem seien die Wendekreise längerer Fahrzeuge problematisch und Rückstaus zu befürchten.

Die Stadtverwaltung hatte aber auf Basis der CDU-Ideen einen Kompromiss ausgearbeitet. Er sieht vor, dass von der Tannenwaldstraße aus künftig tatsächlich nur noch nach rechts abgebogen werden darf. Wer nach links in Richtung Oberstadt will, muss erst um die Verkehrsinsel herumfahren, ehe er vor dem Grundstück des ehemaligen Restaurants „Lindenhof“ eine 180-Grad-Kehre machen und sich in die Kirchstraße einfädeln darf. Dafür wird auf der Burgstraße neben der Insel eine zusätzliche Linksabbiegespur eingezogen und eine separate Umkehrmöglichkeit geschaffen. Sie verläuft getrennt von der vorhandenen „Einbahnstraßen-Fahrspur“ vor dem früheren „Lindenhof“ von der Kirch- in die Bergstraße.

Sollten das Straßenverkehrsamt des Kreises und die Polizei dieser Lösung nicht zustimmen, tritt der als Alternative mitbeschlossene Vorschlag B in Kraft. Er stammt von der Planungsgruppe MWM und sieht vor, dass von der Tannenwaldstraße zwar wie bisher nach links auf die Erkelenzer Straße abgebogen werden kann, dort aber eine zusätzliche Einfädelungsspur zwischen den Hauptfahrstreifen angelegt wird.

Sollte auch diese Variante an den Genehmigungsbehörden scheitern, bleibt es als Lösung Nummer drei bei der im Mai vorgestellten Ausbauplanung. Diese sieht keine Änderungen an den Fahrtrichtungen und -spuren vor und besteht vor allem aus dem Fahrradstreifen auf der Südseite von Kirchstraße und Erkelenzer Straße bergauf in Richtung Oberstadt. Um den dafür nötigen Platz zu gewinnen, wird im Bereich der Kreuzung die Mittelinsel etwas verschmälert. Hinzu kommt eine aufgepflasterte Fußgängerquerung auf Höhe der Bergstraße.

Eine letzte Planänderung war schließlich unstrittig: die ebenfalls von der CDU angeregte Verbreiterung der Erkelenzer Straße an der Zufahrt zum Schulparkplatz vor dem Eiscafé Kohlen. Ihr hatte auch das Planungsbüro zugestimmt: „Die derzeitige Fahrbahnbreite ist mit 4,60 Metern eindeutig zu schmal“, schrieb Planer Wolfgang Mesenholl in einer Stellungnahme. „Ein- und ausfahrende Fahrzeuge können sich hier nicht begegnen.“ Die Fahrbahn soll nun auf 6 Meter verbreitert und die vorhandenen Parkplätze überarbeitet werden.