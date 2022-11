Umstrittene L364n : Überraschendes Aus für die Hückelhovener Ortsumgehung

Hückelhoven/Münster Das Oberverwaltungsgericht in Münster untersagt den Bau der umstrittenen L364n. Dem Urteil zufolge hat das Land NRW eine entscheidende Frist verstreichen lassen.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster (OVG) hat den Bau der L364n in Hückelhoven untersagt. Der Hückelhovener Landwirt Jürgen Greven hatte in dem Berufungsverfahren gegen den Bau der Straße geklagt, weil er der Ansicht ist, dass die Rechtsgrundlage für die Umgehungsstraße erloschen ist.