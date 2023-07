Städtepartnerschaften im Kreis Heinsberg: Wassenberg : Über die „Highworth Lane“ geht es zum Birgelener Pützchen

Bei Sepp Becker, Heinz-Josef Peters, Dr. Karin Hilgers und Martin Beckers (von links) laufen die Fäden zusammen, wenn es um die Städtepartnerschaften mit Pontorson und Highworth geht. Foto: Anna Petra Thomas

Wassenberg Erst Pontorson in Frankreich, dann Highworth in England - Wassenberg pflegt eine Dreieickspartnerschaft, deren Grundstein vor über 50 Jahren gelegt wurde.

Seit weit mehr als einem halben Jahrhundert besteht sie schon, die Partnerschaft von Wassenberg mit der französischen Stadt Pontorson am Fuße des berühmten Mont St. Michel in der Normandie. Nicht einmal fünf Jahre nach dem Elyséevertrag von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer fanden die beiden Städte bereits sehr früh zu einer Freundschaft zusammen, die bis heute innig gepflegt wird, vor allem in sehr persönlichen Kontakten der Menschen, die in den beiden Orten leben.

Seit 2004 engagieren sich die Wassenberger zudem – wie der Kreis Heinsberg auch – in einer Dreieckspartnerschaft. Dazu gehört seitdem Highworth in Großbritannien, inzwischen ein Teil der Stadt Swindon im Südwesten Englands. Seit 1989 unterhielt Pontorson zuvor bereits parallel eine Partnerschaft mit Highworth. 2010 wurde dann auch eine offizielle Urkunde unterzeichnet, die Wassenberg und Highworth zu Partnerstädten machte.

Wie lange in Wassenberg der Gedanke der Völkerverständigung vor allem in der „Jumelage“ mit Pontorson schon gelebt wird, zeigt sich heute ganz selbstverständlich im Stadtbild. So gibt es neben einer Beschilderung an den Zufahrtsstraßen etwa die Pontorsonallee entlang des Pontorsonplatzes, auf dem das Naturpark-Tor steht, einen Freundschaftsbrunnen mit Granitblöcken aus der Normandie vor dem Rathaus oder die Friedensglocke auf dem Burgberg. Jüngst erst wurde der neue Radweg zum Pützchen offiziell zur Highworth Lane ernannt.

In Pontorson fahren im Gegenzug Einheimische und Besucher über die Rue de Wassenberg und können sich in der Kirche Notre Dame seit 1976 der drei Kirchenfenster erfreuen, die dank Spendengeldern als Geschenk aus Wassenberg eingebaut werden konnten. Bereits 1971 gab es einen Karnevalsprinzen aus Pontorson in Wassenberg. Und ein Karnevalszug rollte auch schon über Pontorsoner Straßen.

Zu verdanken ist die Städtepartnerschaft mit Pontorson einem Zufall. Als Hans Zohren, Jugendleiter des örtlichen Fußballvereins, 1965 für sein Jugendlager in Frankreich einen Standort am Meer suchte, fiel seine Wahl auf Pontorson. Dessen damaliger Bürgermeister regte an, aus dem ersten Zeltlager einen Austausch werden zu lassen. Schon ein Jahr später reisten auch der Bürgermeister und einige Ratsmitglieder nach Pontorson. 1967 kam eine Delegation aus Pontorson nach Wassenberg, „und man fasste eine Städtepartnerschaft ins Auge“, schreibt Sepp Becker, der Präsident des Partnerschaftspräsidiums, in seiner Chronik.

Ein Freundschaftsbrunnen mit Granitblöcken aus der Normandie wurde 1988 anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit Pontorson vor dem Wassenberger Rathaus installiert. Foto: Anna Petra Thomas

Seitdem wurde diese Partnerschaft auf vielfältige Weise mit Leben gefüllt, allem voran mit den jährlichen, wechselseitigen Treffen vor Ort im zeitlichen Zusammenhang mit dem Europatag am 9. Mai. Um auch eine intensive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den Partnerschaften zu ermöglichen, ist die Organisation auf Wassenberger Seite inzwischen zweistufig angelegt. Es gibt das Partnerschaftskomitee als Verein mit derzeit 109 Mitgliedern und der Vorsitzenden Dr. Karin Hilgers, in dem alle am Thema interessierten Menschen eine Heimat finden. Vertreter dieses Komitees kooperieren dann gemeinsam mit dem Bürgermeister, Stadtverordneten sowie weiteren Vertretern Wassenberger Einrichtungen im Partnerschaftspräsidium. Ziel ist, Reibungsverluste beim politischen Engagement in der Völkerverständigung und dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden. „Vom Land als vorbildlich gewürdigt“, erklärt Präsident Sepp Becker dazu.

Neben den Europatagen in Pontorson und in Wassenberg waren es zu Beginn der Partnerschaft vor allem die Ferienmaßnahmen, die diese Verbindung prägten. Diese werden heute nicht mehr durchgeführt. Zum einen seien die Auflagen in puncto Betreuung für die Franzosen stark gestiegen, zum anderen habe die Partnerstadt als Urlaubsziel für die Jugendlichen an Attraktivität verloren, so die Verantwortlichen. Immer schwieriger gestalte sich auch ein Austausch von Schülern, vor allem, wo auf französischer und auf englischer Seite die Sprache Spanisch mehr im Fokus stehe als Deutsch. Nach wie vor beliebt sind jedoch die Sport- und Begegnungstage, bei denen nicht allein der sportliche Wettkampf im Vordergrund steht, und der „Prix de Wassenberg“, der jährlich auch vor Publikum aus der Partnerstadt auf der Trabrennbahn zwischen Pontorson und dem Mont St. Michel ausgetragen wird.

