Wanderungsstatistik : Über 20.000 neue Einwohner im Kreis

Kreis Heinsberg Fast alle 396 nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden konnten im vergangenen Jahr Wanderungsgewinne verbuchen. Eine Ausnahme bildet Wegberg.

Mehr als 20.000 Menschen sind neu im Kreis Heinsberg – dies zeigt ein Blick in die jüngst veröffentlichte Wanderungsstatistik des Statistischen Landesamtes NRW. Insgesamt sind im vergangenen Jahr 20.679 Menschen in die Kommunen im Kreisgebiet gezogen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 23,7 Prozent (2021: 16.711).

Dabei wird die Herkunft der Zuwanderer in der Statistik unterschieden: Insgesamt 13.124 Menschen kamen im vergangenen Jahr aus anderen Teilen Nordrhein-Westfalens in den Kreis Heinsberg, 1067 Neubürger kamen aus dem übrigen Bundesgebiet und knapp 6500 Menschen haben ihre Koffer bereits im Ausland gepackt. Diese Gruppe hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen.

Für NRW vermelden die Statistiker sogar einen neuen Rekord. Im Jahr 2022 sind 672.810 Personen aus dem Ausland oder den anderen Bundesländern in das bevölkerungsstärkste Bundesland gezogen. Gegenüber dem Jahr 2021 gab es 69,2 Prozent mehr Zuzüge (2021: 397 589 Personen). Der Wanderungsgewinn fiel in ganz Nordrhein-Westfalen im Jahr 2022 mit 283.366 Personen signifikant höher aus als im Vorjahr (2021: +45.864). Ein höherer Zuzugsüberschuss wurde in der Geschichte des Landes nur im Jahr 1953 verbucht (damals: +323.528). Das letzte Mal, dass in einem Jahr weniger Menschen nach NRW gezogen sind als das Bundesland verlassen haben, war im Jahr 2009.