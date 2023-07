Typisierungsaktion : Fünf Stunden, die Tetianas Leben retten könnten

Tobias Freyer (links) und sein Freund Nilas Zerr waren die ersten bei der Typisierungsaktion in Unterbruch. Sie gaben bei Kerstin Schiel (rechts) und ihren Kolleginnen ihre Speichelprobe ab. Foto: Anna Petra Thomas

Heinsberg-Unterbruch „Lass Dich typisieren hier und jetzt“. So stand es am Sonntag auf einem Schild vor der ehemaligen Grundschule in Unterbruch. Auch Tetianas Vater war aus der Ukraine angereist.

Hier, wo sich bisher die Flüchtlingsunterkunft der Stadt Heinsberg befand, lebte auch Tetiana Maksymenko aus Charkiw in der Ukraine. Die 17-Jährige liegt jetzt in der Universitätsklinik in Düsseldorf, und nur eine Stammzellspende kann ihr Leben noch retten. Grund genug für das Deutsche Rote Kreuz, zusammen mit der Stefan-Morsch-Stiftung die Menschen in der Region aufzurufen, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. Fünf Stunden lang war das am Sonntag in Unterbruch möglich.

Im August vergangenen Jahres war Tetiana mit ihrer Mutter Irina und Schwester Oksana nach Deutschland geflohen. Alle drei lernten gut Deutsch und hatten große Pläne. Im Januar konnten sie in eine eigene Wohnung in der Innenstadt umziehen. Tetiana besuchte das Berufskolleg in Geilenkirchen, ihre Schwester Oksana die Realschule in Heinsberg. Doch dann habe die Mutter bei ihr angerufen und ihr besorgt von Tetianas Gesundheitszustand berichtet, erinnert sich Olga Hahn, die aus Kasachstan stammt, für das DRK arbeitet und die Spendenaktion zusammen mit ihrer Kollegin Heike Zielke organisiert hat.

Tetianas Vater Andrii Maksymenko (rechts), ihre Schwester Oksana (links) und Olga Hahn freuten sich über jeden einzelnen potenziellen Spender, der am Sonntag nach Unterbruch kam. Foto: Anna Petra Thomas

Tetiana leidet am Myelodysplastisches Syndrom (MDS). So werden Erkrankungen bezeichnet, bei denen sich veränderte blutbildende Zellen im Knochenmark entwickeln. Sie können auch zu einer Art Leukämie führen. Da die Mutter und die Schwester als Spender nicht infrage kamen, kam Anfang Juli auch Vater Andrii aus der Ukraine nach Heinsberg. Aber auch seine Testung verlief negativ. So entstand die Idee zur Aktion, die dann jedoch gar nicht so einfach umsetzbar war. Denn in eine deutsche Spenderdatei können nur Menschen aufgenommen werden, die entweder hier einen festen Wohnsitz haben oder einen deutschen Ausweis besitzen. Grund dafür sei, dass ein potenzieller Spender im Falle des Falles bei der weltweiten Suche in den vorhandenen Datenbanken ja auch schnell erreichbar sein müsse, erklärte Annika Bier, Pressesprecherin der Stefan-Morsch-Stiftung dazu.

Typisieren lassen Registrierung ist online möglich Wer es am Sonntag nicht geschafft hat, in die ehemalige Schule nach Unterbruch, kann sich jederzeit auch online bei der Stefan-Morsch-Stiftung registrieren, www.stefan-morsch-stiftung.de. Das Set für die zur Typisierung notwendige Speichelprobe gibt’s für U-40-Jährige kostenfrei per Post, und auf gleichem Wege kann es wieder ins Labor der Stiftung zurückgeschickt werden.