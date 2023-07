Spender gesucht : Die 17-jährige Tetiana braucht einen Lebensretter

Die 17-jährige Tetiana ist an Leukämie erkrankt und braucht dringend einen genetischen Zwilling, der ihr Stammzellen spenden kann. Foto: Tetjana Maksymenko/privat

Heinsberg-Unterbruch Tetiana will den Blutkrebs besiegen, dafür braucht die 17-Jährige aber einen Menschen, dessen Zellen zu ihren passen. Die schwierige Suche hat begonnen. Jetzt gibt es eine Typisierungsaktion in Heinsberg.

Nach der Flucht vor dem Krieg aus ihrem Heimatland Ukraine steht das Leben der 17-jährigen Tetiana und ihrer Familie erneut Kopf: Die Teenagerin ist an Leukämie erkrankt. Dringend wird ein genetisch passender Stammzellspender oder eine passende Spenderin für sie gebraucht, damit sie eine Chance bekommt, zu überleben.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK-Flüchtlingsheims in Heinsberg-Unterbruch und das DRK im Kreis Heinsberg bitten deshalb alle Menschen von 16 bis 40 Jahre darum, sich am Sonntag, 23. Juli, von 12 bis 17 Uhr als mögliche Lebensretter für Tetiana – aber auch für andere Betroffene – typisieren zu lassen, und zwar auf dem Gelände der DRK-Flüchtlingsunterkunft, Anton-Loevenich-Straße 6 in Heinsberg-Unterbruch.