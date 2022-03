Gastro-Szene : „Troyka“-Team rechnet fest mit dem Michelin-Stern

Das Restaurant „Troyka“ ist die beste Restaurant-Eröffnung des Jahres: Marcel Kokot, Ronny Schreiber und Alexander Wulf (v.l.) erfüllt der Preis des Restaurantführers „Der große Guide“ mit Stolz. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Erkelenz „Für uns wäre es eine riesige Enttäuschung, wenn wir den Stern nicht bekommen würden“, sagt „Troyka“-Sommelier Ronny Schreiber. Was ihn das so sicher macht und welche Auszeichnung das Restaurant jetzt schon in der Tasche hat.