Kunstfigur Henriette von Küppersbusch : Trans, Transvestit, Travestie – alles das Gleiche, oder?

Geheimnisvoll im Gegenlicht: Gräfin Henriette von Küppersbusch. Foto: Benedicte Bauer

Wassenberg-Birgelen Er liebt die Travestie und Männer, aber trans ist er nicht. Heinz Küppers-Schilling alias Gräfin Henriette von Küppersbusch ist ein schillernder Botschafter zwischen den Welten. Wie offen ist der Kreis Heinsberg für ihn? Ein Porträt.

Heinz Küppers-Schilling aus Wassenberg-Birgelen liebt den großen Auftritt. Beispiel gefällig? Dass er Männer liebt, erfuhren seine Eltern während einer Fernseh-Talkshow. Millionen TV-Zuschauer wurden Ende der 90er Jahre zu Zeugen seiner Wahrheitsstunde bei Arabella Kiesbauer auf ProSieben.

Wie es dazu kam? Er weiß es nicht mehr so ganz genau. Er habe sich dort wohl beworben, meint er sich zu erinnern, so wie später – als er schon verheiratet war – beim „Perfekten Dinner“, wo seine Kochkünste den großen Auftritt hatten. „Er bringt das Fernsehen zu uns“, riefen die Kinder auf der Straße, als sie den Übertragungswagen ins Dorf fahren sahen. So ist Küppers-Schilling: spontan, speziell und schillernd.

„Eigentlich bin ich privat ganz schüchtern. Aber die Leute lachen immer, wenn ich das sage“, sagt er – und lacht selbst. Er ist ein Mann, der viel lacht und fest entschlossen scheint, das Gute in der Welt zu sehen. Und sie mit ein bisschen mehr Glitzer auszustatten.

Als er noch nur der Heinz Küppers war, ohne Schilling, und in Wassenberg zur Schule ging, kannten ihn alle 1100 Schüler mit Namen. „Haaaheinz“, riefen sie ihm hinterher, dem Langhaarigen mit den langen Fingernägeln, in diesem speziellen Singsang, in dem in Schwulenwitzen die Homosexuellen redeten. Nett war das nicht. „Früher hatte man keinen Namen dafür, heute nennt man es Mobbing“, sagt Heinz, der heute nicht mehr zuckt, wenn sein Name auf der Straße gerufen wird. Bei „Henriette“ dreht er sich allerdings um, denn seine zweite Persönlichkeit ist für ihn wie eine zweite Haut.

Auftritt der Gräfin

Schon als Kind hat er sich gerne verkleidet. Ein Tuch über einer Gardinenstange als Vorhang im Wohnzimmer reichte für den Auftritt des kleinen Heinz als große Sängerin. Seine Großtante, die ihm die Kleider lieh, spielte das Publikum.

Heinz Küppers-Schilling versteckt seine Liebe zu Männern nicht. Er freut sich, dass der Kreis Heinsberg immer offener wird. Zum Teil liegt das auch an seiner Arbeit. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Die Kunstperson Henriette von Küppersbusch wurde einige Jahre später im Invincula in Heinsberg geboren. Seine Friseurin wollte Heinz als Travestie-Künstler für ihre Eröffnungsparty engagieren. „Ich hatte damals immer lange lackierte Fingernägel und lange Haare“ – das passte also. Vorstellen konnte der 18-Jährige es sich, aber er hatte keine Ahnung vom Schminken und kein Kostüm. Zwei Probleme, die sich schnell lösen ließen. In einem Kostümfundus in Roermond fand er „ein ganz tolles Kleid, kurz, eng und dazu einen schönen, langen Mantel“. Dass der Mantel nicht nur schön, sondern auch lang war, sollte ihm dann einen besonderen Auftritt bescheren.

In der Heinsberger Discothek gab es eine Art Laufsteg. Die Bühne war über einen Meter hoch. „Da stand ich da oben. Mit dem Rücken zum Publikum. Alle warteten. Die Musik begann zu ,I am what I am‘ von Gloria Gaynor. Ich hatte einen Freund im Publikum, der sah das Drama schon kommen“, erzählt Küppers-Schilling. Ändern konnte der aber nichts mehr. „Ich drehte mich um, wollte das Publikum so begrüßen (er breitet die Arme elegant aus) der Mantel verhedderte sich und ...“, Heinz Küppers-Schilling macht eine kleine dramatische Pause, „...ich machte einen Sprung nach vorne in diesen wahnsinnig hohen Pumps. Man merkte förmlich, wie das Publikum den Atem anhielt.“

Doch er landete sicher. Ihm schlug das Herz bis zum Kinn, aber er zog seine Show zur Playback-Musik bis zum Ende durch. „Da war Henriette geboren“, erzählt der heute 43-Jährige, auf seinem Sofa in Birgelen sitzend, und lacht wieder. Eingerahmt von Marilyn Monroe und Audrey Heburn, die von ihren Kissen ebenfalls herunterlächeln.

Tante Heinz, der Familienmensch

Als er das alles erzählt, ist er nur Heinz, den trotzdem ein wenig Glitzer umgibt. Das faustgroße Kreuz, das er an einer Schnur um seinen Hals trägt, ist mit Perlen bestickt, die sich um einen großen gelben Stein schmiegen. Er stammt aus der Schmuckschatulle seiner Oma. „Ich trage es immer, wenn ich denke, dass Oma dabei sein sollte.“ Zu seinen Großeltern hat er eine besondere Verbindung. „Als die Sendung im Fernsehen lief, klingelte bei meiner Oma das Telefon und sie wurde von Menschen aus dem Ort beschimpft“, erzählt er. „Opa sagte dann: ,Heinz, uns ist egal, wen Du liebst, wir stehen zu Dir.‘“

Das hat er ihm nie vergessen. Als Opa Küppers später Pflege benötigte, zog sein Enkel zu ihm. Er wollte für seinen Großvater da sein, der bei seinen Shows immer sein ältester Fan war. Küppers-Schilling ist ein Familienmensch durch und durch, sein Patenkind sagt „Tante Heinz“ zu ihm. Die Kindergärtnerin korrigierte es so lange, bis der Patenonkel das Kind persönlich abholte. Danach gab es keine Fragen mehr.

Travestie-Künstler, nicht Transvestit

Allerdings ist es nicht so, dass der Birgelener sich im falschen Körper geboren fühlt, also trans ist, und lieber eine Frau wäre. Er fühlt sich mit seinem Geschlecht wohl, er hat vielmehr Spaß am Spiel mit der weiblichen Rolle. Auch ein Transvestit ist er nicht, der privat gerne die Kleider des anderen Geschlechts trägt. Er ist ein Travestie-Künstler, der das Spiel mit der anderen Geschlechterrolle zur Show macht.

„Travestie-Künstler sind so nah wie möglich an der Weiblichkeit dran“, sagt Küppers-Schilling. Er will, dass das Publikum unten auf der Bühne denkt, da oben könnte auch eine Frau stehen. Natürlich, die Oberarme sind zu muskulös, aber diese Beine... „Es gibt ganz viele, die zu mir in die Shows kommen und sagen: Ihre Beine, das ist der Wahnsinn!“

Wenn Heinz die zwei, drei Strumpfhosen übereinander anzieht (sein Trick gegen wellige Oberschenkel), den Reißverschluss seines Kleides hochzieht, in die Pumps steigt und zu Henriette wird, ändern sich mit jedem Accessoire, jedem Lidstrich seine Haltung und sein Habitus. Die Diva dringt aus jeder Pore.

LGBTQ+-Dozent

Henriette liebt den Auftritt, aber nicht nur des Auftritts wegen, sondern wegen der Energie und der Botschaft, die sie weitergeben will: Schaut her, anders ist normal, alles ist möglich. Sie sorgt für positiv schillernde Sichtbarkeit einer Community, die immer noch unter Diskriminierung leidet.

Neben Robin Nilles gehört Heinz Küppers-Schilling zur Vorstandsspitze des Vereins „Vielfalt mit Herz“, der sich seit 2021 für die Interessen und Rechte von Lesben, Schulen, Bisexuellen, Trans- und Inter-Menschen und Non-Binären im Kreis Heinsberg einsetzt. „Wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, für Aufklärung zu sorgen“, sagt LGBTQ+-Dozent Küppers-Schilling, der in seinem alltäglichen Leben dafür sorgt, dass im Heinsberger Lebenshilfe-Café Samocca die Küche nicht kalt bleibt. Er hat sein Leben lang mit Menschen gearbeitet.

Im Moment, so sagt er, rennt sein Verein überall offene Türen ein. Jeder wolle sich tolerant geben. Im Wassenberger Rathaus allerdings, wo er vergeblich anfragte, ob dort auch die Regenbogenflagge gehisst werden würde, wurde ihm mitgeteilt, es gäbe gar keine Diskriminierung in Wassenberg. Was die Gräfin eine Augenbraue zweifelnd hochziehen lässt.

Info Küppers-Schilling übernimmt Erzählerrolle in „Schattenheimat“ Heinz Küppers-Schilling steht nicht nur als Gräfin Henriette von Küppersbusch auf der Bühne, er ist auch Teil des Erka-Ensembles, das am 3. und 4. November das Stück „Schattenheimat“ aufführen wird. Dass er als Erzähler eine Hauptrolle übernehmen wird, hat er so nicht geplant, Er könne auch gut anderen den Vortritt lassen, sagt er. Allerdings wurden die Rollen den Schauspielern von Hanno von Contzen auf den Leib geschrieben. Und zu Küppers-Schilling passt der große Auftritt

Dennoch, der Kreis Heinsberg werde offener. „Im Lauf der letzten Jahre hat es sich wahnsinnig gebessert und geändert. Wir sind aber noch nicht am Ende. Sonst wäre es ja nicht nötig, dass wir diesen Verein haben.“ Nötig bleibe er aber, weil es noch ganz viele Menschen gebe, die Angst oder Vorbehalte haben. „Ich sage immer, man kann ruhig gegen uns sein. Man kann mit uns nichts anfangen können oder sagen, das interessiert mich nicht. Aber man soll uns so leben lassen, wie wir wollen.“ Heinz Küppers-Schilling und Gräfin Henriette von Küppersbusch haben da noch eine Menge Arbeit vor sich.