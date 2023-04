Geschäft in Heinsberg : Traditionshaus Hosen Bürsgens schließt nach 77 Jahren

Schon mit 25 Jahren wagte Harald Metzemakers den Schritt in die Selbstständigkeit. Wäre er jung, würde er es wieder tun, sagt der 73-Jährige noch heute. Foto: Rainer Herwartz

Heinsberg Wenn Harald Metzemakers Ende Juni nach 47 Jahren als Inhaber des Traditionshauses zum letzten Mal die Tür seines Geschäftes zuschließt, geht eine Ära zu Ende, die im Jahr 1946 in Heinsberg begann.

Von Rainer Herwartz Leiter der Lokalredaktion Heinsberg

Der Beginn der Erfolgsgeschichte von Hosen Bürsgens reicht weiter zurück als sein eigenes Leben. Als Theodor Bürsgens und seine Frau Margarete im Jahr 1946 ihr Geschäft an der Heinsberger Hochstraße aus der Taufe hoben, war Harald Metzemakers noch nicht auf der Welt. In der Spitze sollten dem Stammhaus in Heinsberg im Laufe der Zeit noch Geschäfte in Jülich, Eschweiler, Alsdorf und Bedburg folgen - alle mit demselben Namen. „Ich habe noch nie eine so fleißige Familie gesehen“, blickt Metzemakers auf eine bewegte Zeit zurück. Dass der heute 73-Jährige im Jahr 1975 den wenige Jahre zuvor von der Hochstraße an die Apfelstraße verlagerten Stammsitz der Familie erwerben konnte, hatte er einem glücklichen Zufall zu verdanken.

„Ein Vertreter aus der Großhandelsbranche gab mir den Tipp, dass ich in Heinsberg ein Geschäft übernehmen könne“, sagt Metzemakers. Das Schicksal spielte ihm dabei in die Karten, da einer der Söhne des Ehepaares Bürsgens zwar einige Zeit im Heinsberger Geschäft gearbeitet hatte, aber keine Ambitionen besaß, dieses zu übernehmen. Im Gegensatz zu seinen vier Geschwistern, die die übrigen Niederlassungen unter sich aufteilten. „Ich wollte mich selbstständig machen, das war immer mein Ziel“, ergriff der in Viersen lebende Metzemakers die Gelegenheit beim Schopf. Bis dato hatte der gelernte Einzelhandelskaufmann als Geschäftsführer eines Jeansgeschäftes in Mönchengladbach gearbeitet.

„Ich habe Hosen Bürsgens in Heinsberg übernommen als Fachgeschäft für Berufskleidung und Jeansmode.“ Erst 25 Jahre alt sei er damals gewesen, erinnert sich Metzemakers. Zum Glück habe ihm seine Frau Marlis, mit der er seit 50 Jahren verheiratet ist und eine Tochter hat, immer zur Seite gestanden und die Entscheidung mitgetragen. „Obwohl sie eigentlich Kindergärtnerin war, hat sie immer mit an einem Strang gezogen und später das Geschäft mit betrieben.“

Schwer gemacht habe es ihm die Familie Bürsgens, der heute immer noch das Gebäude gehört, in dem Metzemakers sein Geschäft betreibt, nicht. Eine Bedingung sei lediglich gewesen, dass der Name „Hosen Bürsgens“ bestehen bleiben sollte. „Es war ein so gut geführter Laden, dass er sofort gut weiter lief. Er hatte eben Tradition und war bekannt.“ Deshalb sei die Entscheidung, den Namen beizubehalten, sicher eine vernünftige gewesen, denn er selbst sei den Heinsbergern zu diesem Zeitpunkt schließlich unbekannt gewesen, meint Metzemakers. Hosen Bürsgens in Heinsberg sei nun das letzte Unternehmen mit dem Namen der Familie, das seine Pforten für immer schließt. Die übrigen, noch im Eigentum der Familie befindlichen Geschäfte, seien im Laufe der Jahre alle mit dem Tod der Geschwister geschlossen worden. Lediglich eine Tochter lebe noch, die die Niederlassung in Alsdorf betrieben habe, die jedoch mittlerweile auch geschlossen sei.

Im Jahr 1970 zog Hosen Bürsgens von der Hochstraße an die Apfelstraße. Fünf Jahre später übernahm Harald Metzemakers das Geschäft. Foto: Rainer Herwartz

„Ich habe das Geschäft im Laufe der Jahre auf ein richtiges Herrenmodengeschäft ausgeweitet“, sagt Metzemakers. „Die schönsten Jahre waren die 1970er und 80er Jahre, weil die Jeans damals boomte. Wirklich schlechte Zeiten habe ich nicht erlebt.“ Er habe fünf Verkäuferinnen beschäftigt und eine eigene Schneiderei. „Es war immer ein Superteam.“ Während der Corona-Zeit sei allerdings der Gedanke schon einmal aufgekommen zu schließen. Das Alter habe ja gepasst, sagt der 73-Jährige. „Aber ich bin Unternehmer und so denke ich auch. Wenn ich jetzt nochmal ein junger Mann wäre, würde ich auch heute wieder anfangen. Natürlich muss man bedenken, dass sich die Situation durch das Internet verändert hat.“

Ein wenig Wehmut schwingt mit, wenn Metzemakers sich die alten Zeiten ins Gedächtnis ruft. „Ich habe mit Bert Dohmen von der Stadt und dem verstorbenen Theo Esser von der Kreissparkasse die ersten Stadtfeste organisiert. Eine tolle Zeit.“ Zehn Jahre lang habe der Heinsberger Modezirkel in den 80er- und 90er-Jahren jedes Jahr zwei Modenschauen aus dem Boden gestampft.