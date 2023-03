Familienspaß : Traditionelles Osterfest im Wildpark Gangelt

Gangelt 15.000 Ostereier, ein buntes Programm und die ersten Jungtiere bietet der Tierpark Gangelt am Osterwochenende.

Mit David Schoenbroich wird an diesem Wochenende als neues Gesicht in der Falknerei in die Saison starten, denn nach vier Jahrzehnten im Einsatz für den Wildpark Gangelt tritt Falkner Erwin Jansen mit 75 Jahren in diesem Jahr kürzer.