Lkw-Fahrer verunglückt : Tödlicher Verkehrsunfall in Erkelenz

Warum der Lastwagen von der Straße abgekommen war, ließ sich noch nicht ermitteln. (Symbol) Foto: dpa/Stefan Ouchner

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Montagabend in Erkelenz ereignet. Ein Kleintransporter war gegen 17 Uhr aus bisher unbekanntem Grund von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer starb noch am Unfallort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Montagabend befuhr der 52-jähriger Fahrer eines Lkw aus Erkelenz die ehemalige L277 aus Erkelenz kommend in Richtung Jackerath. Kurz hinter der Einmündung in Richtung Lützerath kam der Laster aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.