Kein Fremdverschulden festgestellt : Tödlicher Badeunfall am Lago Laprello

Heinsberg Am Lago Laprello hat sich am späten Dienstagnachmittag ein tödlicher Badeunfall ereignet. Ein Jugendlicher versuchte noch den 26-Jährigen zu retten. Trotz der sofortigen Hilfe verstarb er kurz darauf im Krankenhaus. Die Polizei konnte keine Hinweise auf Fremdverschulden feststellen.

Ein 16-jähriger Heinsberger wurde auf die Situation aufmerksam, sprang in den See und konnte den Mann ans Ufer bringen. Nach einer Reanimation und medizinischer Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er jedoch wenig später, bestätigte die Polizei Heinsberg am Mittwochmittag.