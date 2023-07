Unternehmen ist auf Wachstumskurs : Heinsberger Technik durchleuchtet Ihr Auto

Christoph Grohmann ist mit X-Ray Solution auf Wachstumskurs: Er sucht in allen Bereichen Mitarbeiter und Baugrund für einen Neubau im Kreis. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Heinsberg Die Firma „The X-Ray Solution“ aus Heinsberg ist auf Wachstumskurs und sucht dringend Bauland im Kreis. Was das Unternehmen genau macht und warum jeder Autofahrer davon täglich profitiert.

Ganz ohne es zu ahnen, profitiert jeder Autofahrer täglich von der Arbeit der Heinsberger Firma „The X-Ray Solution“. Dank ihrer Entwicklungen ist sichergestellt, dass Räder und zahlreiche weitere Bauteile im Auto jeder Notbremsung, jedem Schlagloch und jedem Ausweichmanöver Stand halten.

Das Unternehmen mit Sitz an der Borsigstraße hat sich auf industrielle Röntgeninspektionssysteme und industrielle Röntgenmaschinen spezialisiert. Vollautomatisch können Sicherheitsteile aus Autos in den Maschinen durchleuchtet und auf Mängel überprüft werden. Porsche, VW, Daimler-Chrysler, Ford, Tesla, Audi, BMW, Fiat, Toyota, Nissan, Honda und Renault setzen auf diese Technik, aber auch Triebwerke von Flugzeugen werden in entsprechend größeren Maschinen auf ihre Qualität überprüft.

Röntgenmaschinen für eine vollautomatische Räderinspektionen sind ein Standbein der Heinsberger Firma. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Im Jahr 1996 hat Christoph Grohmann X-Ray Solution gegründet. Vorher hat er bereits im väterlichen Betrieb, Grohmann Engineering, im Bereich der industriegerechten Automation gearbeitet. „Damals hatten wir dann eine Anfrage von Siemens Erlangen auf dem Tisch“, blickt der gelernte Elektrotechniker zurück. Das Unternehmen wollte seine Hochsicherheitsteile für Kernreaktoren, Raumfahrttechnik und ICE-Bremssysteme mittels Röntgentechnologie auf ihre Qualität überprüfen lassen. Da der Vater sich nicht in den Bereich erweitern wollte, wagte Grohmann diesen Schritt und machte sich selbstständig - zunächst über den Sonderforschungsbereich 356 der Bundesregierung. Er entwickelte weltweit die erste zwei- und dreidimensionale Röntgentechnik für elektronische Baugruppen.

Grohmann war allerdings klar, dass er von diesen Geräten für Siemens keine große Stückzahl verkaufen kann. Glücklicherweise gab es zeitgleich neue Entwicklungen in der Automobilindustrie. „Damit die Autos leichter wurden, hat man Ende der 90er-Jahre auf Aluminiumguss-Teile für das Fahrwerk umgerüstet“, erklärt Grohmann. Doch diese seien fehlerbehafteter als die vorher üblichen Stahlgussteile. „Und so bot sich auch in diesem Bereich eine Überprüfung mittels Röntgen an, und wir haben die erste vollautomatische Röntgenanlage für Aluminiumräder entwickelt“, erklärt Grohmann. Die Entwicklung von automatischen Röntgensystemen für weitere Fahrwerksteile schloss sich an. Vor ein paar Jahren seien dann zusätzlich Maschinen zum Überprüfen von Flugzeugteilen - vor allem Turbinen - gefolgt.

Aktuell sieht das Unternehmen den größten Wachstumsmarkt bei den E-Autos und hat eine Lösung zur Überprüfung der Batterien entwickelt. „Schließlich soll verhindert werden, dass die Batterien unter Extrembelastungen oder beim Laden in Flammen aufgehen“, so Grohmann. Ohne Beschädigung der Batterie sei es nur mit Röntgentechnik möglich, Auffälligkeiten zu erkennen. Daher hat das Unternehmen den größten europäischen Batteriehersteller für sich gewinnen können. Darüber hinaus arbeiten die 22 Mitarbeiter derzeit an einer Lösung für die Qualitätskontrolle sogenannter Giga-Parts von E-Autos. „Dafür bauen wir Giga-X-Ray-Maschinen“, sagt Grohmann. „Das alles erfolgt flankierend. Wir wollen bis Ende des Jahres mit einer Lösung an den Markt gehen.“

Seit der Gründung ist X-Ray Solution stetig gewachsen. Vor sechs Jahren wurden die Räume in Straeten zu klein, und auch auf den 1600 Quadratmetern an der Borsigstraße wird es bereits wieder eng. „Wir werden in diesem Jahr unser Wachstum verdreifachen“, so Grohmann. „Und im Jahr darauf noch einmal.“ Bis zum Ende des Jahres will Grohmann zwölf Millionen Euro Umsatz machen.

An ihrem aktuellen Standort an der Heinsberger Borsigstraße hat X-Ray Solution 1400 Quadratmeter zur Verfügung - doch die reichen bei Weitem nicht mehr aus. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Doch dafür braucht der Spezialist mehr Platz. Händeringend sucht Grohmann aktuell nach Bauland im Kreis Heinsberg. „Für den nächsten Entwicklungsschritt brauchen wir mindestens eine Halle von 6000 Quadratmetern“, sagt er. Um Platz für weitere Expansion zu haben, schwebt ihm ein Baugrundstück in der Größenordnung zwischen 20.000 und 30.000 Quadratmetern vor. „Gerne würde ich im Kreis Heinsberg bleiben, meine Mannschaft ist hier verwurzelt“, führt Grohmann aus. Von der Wirtschaftsförderung erwartet er deutliche Unterstützung. Bisher habe er noch kein passendes Angebot erhalten. Grohmann hofft, dass der Kreis Heinsberg sich - ähnlich wie in anderen Kreisen - bei der Planung und Unterstützung einbringen wird, um die Wachstumspläne zeitnah umsetzen zu können. Bisher ist er mehrfach vertröstet worden.