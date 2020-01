Massaker, Splitterbombe, Amoklauf: Zum Glück verschickte Fabian F. nur leere Drohungen. Sie hatten jedoch größere Polizeieinsätze an der Realschule Heinsberg (Foto), der Hauptschule Hückelhoven und beim Sommerfest am Horster See in Heinsberg zur Folge. Foto: MHA/Daniel Gerhards