Festnahme im Selfkant : Terrorzelle in NRW ausgehoben

In einem Polizeibus wurden die fünf Terrorverdächtigen nach Karlsruhe gebracht, wo sie am Bundesgerichtshof einem Haftrichter vorgeführt werden sollten. Foto: dpa/Uli Deck

Düsseldorf/Karlsruhe/Heinsberg Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen Männer aus Tadschikistan, die sich im Januar 2019 dem IS angeschlossen hatten. Sie hatten in Deutschland konkrete Anschläge geplant, unter anderem einen Mord. Eine Spur führt in den Kreis Heinsberg.