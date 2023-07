Viel zu wenig Pflegestellen : Teilzeit-Tiereltern dringend gesucht

Wo ist meine Mama? Katzenbaby Max hat Schnupfen und ständig Durst auf Milch. Denise Wevers, Leiterin des Katzen-Teams im Tierheim, hofft auf freiwillige Helfer. Foto: MHA/Marc Heckert

Kreis Heinsberg Was haben Katzenbabys und Hunde-Senioren im Tierheim gemeinsam? Sie brauchen menschliche Zuwendung. Das Tierheim im Kreis Heinsberg sucht deshalb freiwillige Helfer, sogenannte Pflegestellen. Was muss man dabei tun?

Max guckt skeptisch. Und das aus nur einem Auge, denn das andere kriegt er gerade nicht auf. Der erst wenige Wochen alte Babykater, der da auf den Schultern von Denise Wevers vom Heinsberger Tierheim herumkriecht, hat nämlich fiesen Katzenschnupfen. Und das ist nicht sein einziges Problem: Er hat auch keine Mama. Weder eine vierbeinige, noch eine zweibeinige.

„Wir suchen händeringend Pflegestellen“, sagt Bianka Mai, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Heinsberg, der das Heim betreibt. Pflegestellen, das sind Menschen, die sich freiwillig eine Zeitlang um hilfsbedürftige Tiere kümmern. Es geht dabei also nur um einen begrenzten Zeitraum, nicht um eine endgültige Vermittlung zu neuen Haltern.

Wozu braucht der Tierschutzverein solche zusätzlichen Helfer? „Es gibt immer wieder Tiere, die wir hier im Heim in unserem Rahmen nicht betreuen können“, erklärt Tina Ketzler vom Vereinsvorstand. Das sind zum Beispiel Katzenbabys, die ohne Mutter im Heim abgegeben werden. Die kleinen Fellknäuel brauchen etwa alle zwei Stunden Milch – und zwar Tag und Nacht. Ist die eigene Mutter nicht mehr da, muss ein Menschenersatz die Flasche ansetzen.

„Wir haben ja engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alles mit nach Hause nehmen, was irgendwie geht, aber auch die müssen irgendwann mal schlafen“, sagt Tina Ketzler. Der Verein hat einen Aufruf gestartet, um Menschen in der Region dazu zu bewegen, sich als Pflegestelle zu melden. Die Not ist groß.

Dabei geht es nicht nur um Katzenbabys. Am anderen Ende der Warteliste stehen Tiere wie Amy. Für die mit 14 Jahren bereits biblisch alte Schäferhündin – die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei dieser Rasse bei neun bis 13 Jahren – wird kaum noch ein neues Zuhause finden. Ähnlich ist es mit kranken oder sonst wie gebrechlichen Tieren. Bianka Mai erzählt von Tom, einem Hund, der nur mühsam gehen kann. „Wir haben ihn intensiv röntgen lassen“, sagt sie. „Er hat rund 40 Schrotkugeln im Rücken.“ Wer mit Tom eine Gassirunde drehen will, muss sich viel Zeit nehmen.

Nicht nur die jüngsten Tierheimbewohner brauchen menschliche Helfer, auch die ältesten. Etwa Schäferhund-Seniorin Amy, hier mit Bianka Mai (l.) und Tina Ketzler vom Tierschutzverein. Foto: MHA/Marc Heckert

Teilzeit-Halter mit Herz und Geduld wären für Heimbewohner wie Tom, Amy und Max also das Richtige. „Wer sich das zutraut, wird hier durch unser Team sehr ausführlich ins Thema eingeführt“, verspricht Bianka Mai. Einsteiger bekommen natürlich nur ausgewählt einfache Fälle, nicht etwa kranke oder halbwilde Tiere. Ansprechpartner stünden bei Fragen oder Problemen ständig bereit. Die benötigte Ausrüstung wird vom Tierschutzverein gestellt: Kratzbaum, Fressnäpfe, Tragebox, Aufzuchtzubehör, Futter.

Ganz einfach ist die Sache allerdings auch wieder nicht. So sollte es zum Beispiel im Haushalt der Pflegestelle keine bereits vorhandenen Tiere geben, die auf einquartierte Gäste empfindlich reagieren. „Vor allem alte Katzen finden so etwas oft suboptimal“, sagt Tina Ketzler. Hilfreich ist es in einem Flächenkreis wie Heinsberg auch, wenn die menschliche Pflegestelle ein Auto hat. Das ist und bleibt das beste Transportmittel.

Auch kann es traurige Momente geben, wenn etwa ein Tierbaby nicht durchkommt oder ein Alttier nicht mehr aufwacht. Da kann es allerdings für die Pflegepersonen durchaus tröstend und ablenkend sein, wenn da noch weitere Tiere warten, die ebenfalls Liebe und Hilfe brauchen. Vor Krankheiten und den dazugehörenden Tierarztrechnungen – letztere sind nach der Erhöhung der Gebührenordnung Ende 2022 spürbar höher geworden – brauchen Pflegestellen im Übrigen keine Angst zu haben. „Um das Thema Tierarzt kümmern wir uns“, verspricht Bianka Mai.

Das größte Problem bei der Sache ist allerdings keines, das mit Krankheit und Schmerz zu tun hat. Im Gegenteil. Wie die Tierschützer berichten, wird gar nicht so selten die Liebe der Pflegeeltern zum Gast so groß, dass sie sich in ihn verlieben – und gleich auf Dauer behalten möchten. Was nachvollziehbar und für alle Beteiligten auch ein großes Glück ist. Nur: Als Pflegestellen für weitere Tiere fallen solche Menschen dann meist bis auf Weiteres aus. „Pflegeversager“ nennen die Tierschützer solche Fälle im Scherz. Es steckt Selbstironie in diesem Wort: „Wir sind nämlich eigentlich alle selbst auch solche ,Pflegeversager‘“, gibt Tina Ketzler zu.

Für Tierheime sind es gerade schwierige Zeiten. „Wir sind derzeit so voll, dass wir oft selbst ganz einfache Fälle nicht aufnehmen können“, sagt die Vorsitzende Bianka Mai. Katzen werden buchstäblich kartonweise abgegeben, hinzu kommen einzelne Hunde und jede Menge Kleintiere aller Art. Um so willkommener wäre ehrenamtliche Unterstützung. Und so hoffen Zweibeiner und Vierbeiner darauf, dass der Aufruf viele neue Teilzeit-Tiereltern zum Mitmachen motiviert.