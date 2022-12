Hobby zum Beruf gemacht : Tausende interessiert es, wenn der „Boardgame Digger“ sein Spielbrett filmt

Berti, der Mops, ist immer dabei, wenn Stephan Gust spielt, streamt, filmt. Er ist das völlig tiefenentspannte Maskottchen. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Interaktiv Erkelenz Der Brettspiel-Horizont reicht weiter als bis zu Mensch-ärger-Dich-nicht und Co. Einer derjenigen, die diese Weiten für alle öffnen möchten, ist Stephan Gust aus Erkelenz, in der Spielerwelt auf Youtube und Twitch besser bekannt als „Boardgame Digger“.

Ohne Frage: Monopoly, Mensch-ärger-Dich-nicht, Siedler von Catan, das sind tolle Spiele, aber für einen Spieler wie Stephan Gust völlig uninteressant. Die kommen in die Gurkenkiste, ganz nach unten, bis zum nächsten Flohmarkt. Er braucht den Platz im Regal für ganz andere Spiele. Die sind mitunter ziemlich raumgreifend und die Spielfiguren darin sind filigran, komplex und manchmal handtellergroß. Das sind dann Spiele, die mehrere Hundert Euro kosten können. Niemals wäre aber ein solches Spiel eine Empfehlung für den Gelegenheitsspieler: viel zu teuer, viel zu speziell.

Empfehlungen spricht er allerdings schon aus, und zwar für Spiele, die komplex sind, anspruchsvoll, originell, mit interessanter Haptik und Optik, und es gibt jede Menge Menschen, die ihm dabei zuhören und zusehen. Bis zu 500.000 Downloads kann so ein Twitch-Stream haben, wenn er mit seinen Freunden Selouk, Chris und Daniel über Spiele spricht. „Das ist manchmal ein bisschen surreal. Während mich die Leute als Experten sehen, sehe ich mich nur als Spieler. Ich bin nicht besser als die anderen, bin auch mit ‘nem nackten Arsch geboren“, sagt er und lacht.

Er lacht viel. Sein Lachen ist legendär – und gefürchtet, denn Gust nimmt kein Blatt vor den Mund, spricht offen aus, was er denkt. Deshalb gibt es auch nur zwei Kategorien von Menschen in seiner Welt, die, die ihn lieben, die, die ihn hassen, „weil ich immer ehrlich bin“. Wenn ihm jemand Geld bietet, um ein Video über sein Spiel zu machen und er findet es schlecht, dann sagt er lieber: „Behalt Dein Geld.“ Schließlich bespricht der „Boardgame Digger“ auch Spiele, die er für Flops hält. Seine Spiele bezahlt er lieber selbst. „Ich will mir nie vorwerfen lassen, dass meine Meinung gekauft ist.“

Seine Meinung finden andere so interessant, dass er inzwischen davon leben kann. „Nie hat einer daran geglaubt, jetzt stehe ich hier und habe es durchgezogen. Das finde ich ganz nice.“ Neben dem Youtube-Kanal, dem Auftritt bei Twitch und dem Podcast, organisiert er zweimal im Jahre große Brettspielwochenenden in Mönchengladbach und er hat gemeinsam mit einer Freundin das größte deutschlandweite Onlineverzeichnis von Spielern aufgebaut, die Mitspieler suchen.

Vor vier Jahren hat Gust sich selbstständig gemacht. Als er im Erkelenzer Bürgerbüro ein Gewerbe anmelden wollte, grübelten die Beamten, welche Berufsbezeichnung denn passen würde. Influencer steht jetzt auf seinem Gewerbeschein, aber er findet, das trifft es nicht ganz. „Das Influencen passiert ja nicht absichtlich, ich spreche hier nur über mein Hobby.“ Er will jetzt sogar noch einen Schritt weiter gehen, einen Verlag gründen und ein eigenes Spiel auf den Markt bringen. Das ist ziemlich konkrete Zukunftsmusik.

Vor Arbeitslosigkeit müsste sich der 39-Jährige auch in der realen Welt nicht fürchten, nicht nur, weil er einen Taxischein hat, sondern vor allem, weil er Freizeit- und Erlebnispädagoge ist und eine Zusatzausbildung im Bereich Trauma hat.

Als er mit den unbegleiteten Jugendlichen arbeitete, die vor dem Krieg in Syrien geflohen waren, hat ihm das Spielen eine Brücke gebaut. Mit „Phase 10“ haben sie erste deutsche Worte gelernt. „Ich habe nur einen der Jungs verloren, der ist kriminell geworden, aber die anderen haben alle die Schule beendet und eine Ausbildung gemacht.“ Ihn stört, dass oft so schlecht über die verlorene Jugend gesprochen wird. „Sie kommen hier alle an und haben große Träume, wollen Ärzte, Anwälte, Fußballer werden.“

In seinem Podcast „Meeple Porn“ geht es deshalb auch nicht immer nur um Spiele. „Wir machen Infotainment“, sagt er. Mit seinen Kumpels redet er auch über seine alten Jobs, seinen Veganismus, über alkoholabhängige Eltern oder Depressionen.

Last-Minute-Geschenketipps vom „Boardgame Digger“: Cantaloop, Micro Makro und Time Line. Cantaloop ist ein interaktives Abenteuerspiel, bei dem man einen Gangster spielt. Bei Micro Makro entdeckt man ganze Geschichten, die auf einem Spielplan versteckt sind, der einem unbemalten Wimmelbuch ähnelt, und in Time Line spielt man einen Zeitreisenden, der in spannenden historischen Szenarien unterwegs ist. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Gust hat in Wassenberg gelebt, ist in Erkelenz zur Schule gegangen, war eine Weile in Jever zuhause und ist jetzt zurück in Erkelenz. In seinem Garten tummeln sich Hühner aus der Hühnerrettung NRW, in großen Glasvitrinen in seinem Wohnzimmer stehen kunstvoll bemalte Miniaturen aus den Brettspielboxen.

Interessieren ihn Online-Spiele? „Zocke ich auch. Aber wir wollen ja gerade weg vom Digitalen.“ Es gehe darum, weg vom Fernseher, vom Handy oder PC zu kommen, analog um einen Tisch herumzusitzen, Getränke zu trinken, gemeinsam zu lachen und in eine Geschichte eintauchen. Für jedes Interesse gebe es ein Spiel, sagt er: Ob man Wein anbauen will, nach einer Postapokalypse die Welt neu besiedeln, Wolfsrudel um Reviere balgen lassen, als Robinson Crusoe auf einer Insel überleben, Mördern im New York der 20er Jahre auf der Spur sein oder als Zeitreisender die Unordnung im temporalen Gefüge beseitigen will. Die Welt der Spiele ist groß und bunt.

Wie oft er spielt? Manchmal ein paar Tage gar nicht, manchmal zehn Stunden am Stück. Donnerstags um 20.15 Uhr kann man ihm bei Twitch folgen, da wird live gespielt, die Zuschauer können ihre Kommentare abgeben und werden miteinbezogen.