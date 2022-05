Nicht mehr nach Hause gekommen : Suche nach vermisstem 15-Jährigen

Hückelhoven Ein 15-jähriger Teenager aus Hückelhoven wird seit einigen Wochen vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Seit dem 21. März wird der 15-jährige Badreddin Al Majareesh vermisst. „Er kehrte nach dem Schulbesuch nicht in sein Elternhaus an der Gladbacher Straße in Hückelhoven zurück“, meldete die Polizei im Kreis Heinsberg am Freitag.