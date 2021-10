NINA-Warnung vor Rauchgasen : Strohballenlager in Waldfeucht brennt

Über der Halle hat sich eine große Rauchwolke gebildet. Foto: MHA/Janina Schellartz

Update Waldfeucht-Bocket In Waldfeucht-Bocket steht ein Strohmiete in Brand. Das Feuer hat sich über das komplette Gebäude ausgebreitet. Über die Warn-App NINA wurden zudem Handlungsempfehlungen an die Bevölkerung gegeben.