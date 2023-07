24-Millionen-Bau im Bahnhofsviertel Erkelenz : Behindert Bunker den Baufortschritt am ehemaligen Amtsgericht?

Abriss und neue Pläne : Bagger rücken zum ehemaligen Amtsgericht in Erkelenz an Es tut sich was: Die leerstehenden Gebäude unweit des Bahnhofs, in denen früher Amtsgericht, Polizei und Gesundheitsamt untergebracht waren, werden abgerissen. 24 Millionen Euro werden dort in den nächsten zwei Jahren insgesamt investiert.