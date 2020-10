Kostenpflichtiger Inhalt: Heinsberger im Fernsehduell : Sterneköche im Wettkampfmodus

Randerather Sterneköche im TV-Koch-Duell: Alexander Wulf (r.) tritt in der Vox-Show „Ready to Beef“ mit Marcel Kokot (l.) und Manuel Sanz (nicht im Bild) gegen einen Sternkoch aus Berlin an. Am Montagabend wird die Sendung ausgestrahlt. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Heinsberg-Randerath Hering und Waldmeisterbier – was soll man daraus nur Kochen? Solchen Aufgaben stellt sich der Randerather Sternekoch Alexander Wulf in der Vox-Kochshow „Ready to Beef“. Mit Aufgaben, die so viel Kreativität erfordern, ist er jedoch nicht allein. Marcel Kokot und Manuel Sanz sind mit in seinem Team. Und weil es in dieser Sendung um den Wettkampf von Spitzenköchen geht, steht Wulfs Kontrahent, der Berliner Sternekoch Max Strohe, vor der selben Aufgabe. „Die Zuschauer erwartet ein richtig krasses Battle“, sagt Wulf.