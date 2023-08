Tagebau Garzweiler : Steht der Abriss der L12 unmittelbar bevor?

Erkelenz Zwischen Keyenberg und Holzweiler fahren keine Busse mehr. Kohlekritiker werten das als Signal, dass die Straße bald abgerissen wird. RWE widerspricht dem.

West Verkehr teilte jedenfalls mit, dass die Linie EK1 nur noch bis zur Haltestelle „Keyenberg Schule“ fahre. Dort ende die Fahrt, bevor es nach einer Standzeit von zwei Minuten den umgekehrten Weg zurück gehe. Die Linie EK3 behalte ihre bekannten Haltestellen bis „Holzweiler Kirche“. Nach fünf Minuten Standzeit geht es von dort zurück in Richtung Kückhoven und Erkelenz .

Das kohlekritische Anwohnerbündnis „Alle Dörfer bleiben“ wertete das als Signal, dass der Abriss der L12 schon bald beginnen werde. Das Bündnis kritisiert das Vorgehen massiv und ruft im Fall eines Abrisses zu Protesten auf. Antje Pistel aus Holzweiler ist entsetzt: „Jetzt wird diese wichtige Buslinie eingestellt, mit der unsere Kinder zu Freunden oder zum Bahnhof fahren, und das ist ja nur ein Vorgeschmack. Es muss verhindert werden, dass RWE ohne Not diese Straße abreißt, und wir weite Umwege in Kauf nehmen müssen. Der Konzern sollte mindestens noch die Leitentscheidung der Landesregierung NRW abwarten.“

RWE-Pressesprecher Guido Steffen widerspricht den Befürchtungen der Anwohner, dass es nun schnell gehen könnte mit dem Abriss der Straße. In den nächsten Tagen und Wochen sei nichts dergleichen geplant. „Es gilt nach wie vor, dass wir die L12 so lange wie möglich offen halten“, sagt er.

Die Gegner des Tagebaus argumentieren zudem, dass der Abriss der Straße gar nicht nötig sei, um große Mengen Braunkohle für die Stromproduktion zu gewinnen. Vielmehr ginge es darum, Abraum in großem Umfang zu gewinnen, mit dem das Restloch der Grube Garzweiler I verfüllt werden solle. „Es ist doch absolut unsinnig, den Tagebau auf der einen Seite zu vergrößern, um ihn auf der anderen Seite wieder zuzuschütten. Besser wäre es, wir würden das wertvolle Ackerland erhalten und statt einer Verfüllung ökologische Alternativen umsetzen", meint David Dresen von „Alle Dörfer bleiben“.

Die Anwohner plädieren für eine sogenannte „Arche-Lösung“, die ein Gutachten vorschlägt, das von der Landesregierung beauftragt wurde. Diese alternative Rekultivierungslösung würde den Bedarf an Erdmasse so weit reduzieren, dass ein Abriss der L12 nicht mehr notwendig sei, so das Argument.