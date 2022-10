Prozess nach Schüssen in Doveren : Statt eines Urteils weitere Aktenberge

Der Stapel der Gerichtsakten (Symbolfoto) im Fall der Schüsse auf ein fahrendes Auto in Doveren ist beachtlich. Foto: dpa/Patrick Pleul

Hückelhoven/Mönchengladbach Ein Ende des Prozesses um die Schüsse auf ein fahrendes Auto in Doveren ist nicht in Sicht. Statt eines Urteils gibt es Termine bis Dezember, und der Angeklagte bleibt weiter in U-Haft.