Fünf Parkplätze, ein Wanderweg : Startpunkt für Premiumwanderweg Birgeler Urwald ist umgezogen

Wegberg-Wildenrath Wandern im Birgeler Urwald ist ausgezeichnet, einer der Wege ist sogar „premium“. Ihr Auto müssen Wanderer allerdings nicht unbedingt am Anfang abstellen. Da ist der Parkplatz knapp geworden, aber es gibt andere Möglichkeiten zu parken.

Dabei ist der Parkplatz „Am Kirchkamp“ privat und kein offizieller Einstieg in den Premiumwanderweg „Birgeler Urwald“, deshalb gibt es dort seit einiger Zeit auch eine Schranke. Die ist mit Absicht geschlossen und die Übersichtskarte mit der Wanderroute ist auch nicht mehr auf der Infotafel zu finden. Denn außer den Wanderern, deren Wagen dort friedlich vier bis sechs Stunden herumstanden und still und leise auf die Rückkehr ihrer wanderlustigen Besitzer warteten, nutzten auch Jugendliche den Ort, allerdings weniger still und leise. Wenn sie ihre Kofferräume öffneten, klang Musik heraus und sie schnürten auch keine Schuhe, sondern öffneten Getränke und waren gekommen, um zu bleiben.

Er rät Besuchern des ausgezeichneten Premiumwanderweges „Birgeler Urwald“, den Parkplatz mit der Nummer eins anzusteuern. Dorthin führt am Kreisverkehr in Wildenrath auch direkt ein Schild mit dem Hinweis „Einstieg Wanderweg“. Wer sein Auto Richtung Dalheim steuert, findet recht kurz hinter der Ortschaft das Schild, das nach links zum Parkplatz an der Birgelener Bahn führt. Auf dem Grünstreifen links des Feldweges sind ausreichend Parkplätze für ganze Busse voller Wanderfreunde.

Zwar wird auf der Homepage der Wasserwanderwelten der Einstieg in den Premiumwanderweg bei der Naturschutzstation empfohlen, aber der Start ist auch an anderer Stelle möglich. „Es gibt vier weitere Parkplätze in Wildenrath, von denen aus man loslaufen kann“, sagt Stocks: an der Grundschule, an der Festwiese, an der Friedrich-List-Allee gegenüber dem Restaurant „Father and Son“ und hinter der Bushaltestelle an der Heinsberger Straße 139. Dieser, der Parkplatz mit der Nummer vier, ist der Weg mit dem schnellsten Einstieg in die Urwaldwelt, denn hier weisen schon vom Parkplatz aus Schildern den Weg zum schmalen Trampelpfad hinter den Gärten, der wiederrum zur Naturschutzstation und von dortaus weiter auf den Traumweg „Wildes Schaagbachtal“ und den Premiumwanderweg führt.