Bilanz Stadtradeln : Welche Kommune hat die meisten Kilometer erradelt?

Alle Kommunen aus dem Kreis haben beim Stadtradeln mitgemacht, doch nicht überall wurden auch Kilometer gesammelt. Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

Kreis Heinsberg Beim Stadtradeln landet der Kreis Heinsberg in NRW auf Platz 44. Die einzelnen Kommunen schneiden allerdings sehr unterschiedlich ab.

Insgesamt 338.769 Kilometer haben die Menschen aus dem Kreis Heinsberg in diesem Jahr beim Stadtradeln zurückgelegt. Die 126 Teams und 1862 Teilnehmenden haben damit 55 Tonnen CO ₂ eingespart. Damit landet der Kreis in NRW auf Platz 44. Doch die einzelnen Kommunen im Kreisgebiet haben zwischen dem 5. Mai und 25. Mai sehr unterschiedlich abgeschnitten.

In diesem Jahr nahmen erneut alle kreisangehörigen Kommunen an der Aktion teil. Das beste Ergebnis dabei konnte mit deutlichem Abstand Erkelenz erzielen. In der Kommune haben 818 Teilnehmer in 40 Teams knapp 154.000 Kilometer erstrampelt und damit 25 Tonnen CO₂ eingespart. Das Stadtradeln hat in Erkelenz mittlerweile Tradition: Bereits seit 2017 nimmt die Kommune teil und konnte schon im ersten Jahr über 64.000 Kilometer sammeln – seitdem verbessert sich Erkelenz immer weiter.

Neuer ist die Aktion hingegen in Hückelhoven. Die ehemalige Bergarbeiterkommune war in diesem Jahr zum dritten Mal dabei. Trotzdem schafft sie es mit 380 Radelnden in 24 Teams kreisweit auf Platz zwei. In Summe wurden knapp 60.000 Kilometer erfahren. Auffällig ist allerdings, dass sich laut der Auswertung der Veranstalter kein Vertreter aus dem Stadtrat an der Aktion beteiligt hat. In Erkelenz gingen hingegen 18 Ratsmitglieder mit gutem Beispiel voran.

Ebenfalls gut im Rennen liegt Wassenberg. Die Kommune landet auf dem dritten Platz. Hier wurden in den drei Wochen rund 35.000 Kilometer von 13 Teams mit 170 Radelnden für den Klimaschutz geradelt. Das sind 8.000 Kilometer mehr als im vergangenen Jahr und vier Tonnen CO₂, hatte auch die Stadtverwaltung vermeldet. Über ähnlich viele Teilnehmende konnte sich die Stadt Heinsberg freuen. 162 Heinsberger haben in neun Teams etwas über 27.000 Kilometer zurückgelegt und dabei vier Tonnen CO₂ eingespart.

Aus Geilenkirchen haben außerdem zehn Teams mit 130 Teilnehmern mitgemacht und dabei knapp 20.000 Kilometer gesammelt. Etwas fleißiger war man in der Nachbarkommune: Ein paar Kilometer mehr haben die 94 Radfahrer aus Übach-Palenberg erstritten. Die 13 Teams kommen insgesamt auf rund 20.400 Kilometer. Ebenfalls ohne Unterstützung aus dem Rat haben in Wegberg sieben Teams mit 36 Radelnden knapp 7000 Kilometer erstrampelt.

Wenig Resonanz gab es hingegen in Gangelt. Hier haben sich lediglich vier Radelnde an der Aktion beteiligt. Allerdings kommen sie zusammen auf ein stattliches Ergebnis von 357 gefahrenen Kilometern. Noch fleißiger waren die drei Teilnehmenden aus Waldfeucht: Sie sammelten zusammen 835 Kilometer. Nur im Selfkant hat nicht ein einziger Teilnehmer einen Kilometer gesammelt, wie ein Blick in die Auswertung zeigt.