Absurd-satirische Anträge : Stachelbeeren und „Kiffer-Arenas“ im Finanzausschuss

Aus dem Ausschuss : Keine Zustimmung für Trinkbrunnen- und Flugtaxi-Pläne in Wassenberg Sollte am Naturpark-Tor in Wassenberg ein Trinkbrunnen gebaut werden? Macht ein Flugtaxi in der Stadt Sinn? Mit solchen Fragen beschäftigte sich der Haupt- und Finanzausschuss.