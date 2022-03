Zwischenbilanz erfolgreich : Spezialbetreuung in der JVA trägt Früchte

Der Leiter der JVA Heinsberg, Jochen Käbisch, die pädagogische Leiterin des „Hauses der intensivpädagogischen Betreuung", Sarah Fehrmann und der stellvertretende Anstaltsleiter Franz-Josef Bischofs hoffen auf eine Verlängerung des gut angelaufenen Modellprojekts. Foto: Rainer Herwartz

Heinsberg Die Ziele waren hoch gesteckt. Mit dem Modellprojekt „Haus der intensivpädagogischen Betreuung“ wollte die JVA Heinsberg wegweisend für NRW und darüber hinaus sein. Die erste Zwischenbilanz stimmt zuversichtlich.

Von Rainer Herwartz Leiter der Lokalredaktion Heinsberg

Als die Heinsberger Haftanstalt im Dezember 2020 mit dem neuen Vorhaben an den Start ging, waren die Hoffnungen groß, doch auch Skepsis begleitete die Arbeit. Schon einmal war zwischen 2012 und 2014 in Dormagen ein ähnlicher Versuch wie das „Haus der intensivpädagogischen Betreuung“ in freien Formen, außerhalb des Gefängnisses, unternommen worden. Damals jedoch scheiterte das Projekt und wurde vorzeitig abgebrochen.

Das Konzept richtet sich an junge Straftäter mit erheblichen Verhaltensstörungen. „Unsere Zielgruppe ist eine ganz besondere. Umgangssprachlich ist von Intensivtätern und Systemsprengern die Rede“, erläutert Sarah Fehrmann, die pädagogische Leiterin des Projekts. In einer gesonderten Wohngruppe innerhalb des geschlossenen Vollzuges der JVA wurden bis zu acht 16- bis 21-Jährige mit einer Restvollzugsdauer von mindestens zwölf Monaten aufgenommen. Dies eröffnet die Möglichkeit, die Jugendlichen in ihrer Entwicklung über einen langen Hilfezeitraum zu begleiten, deren pädagogischer Betreuungsbedarf deutlich über den Möglichkeiten des Regelvollzuges liegt. Natürlich müsse die Bereitschaft zur Mitarbeit gegeben sein und ein besonderer Förderungsbedarf bestehen.

Seit Dezember 2020 setzt die Jugendstrafanstalt Heinsberg ein Konzept um, das als Vorlage für andere Jugendstrafanstalten dienen könnte. Foto: Rainer Herwartz

Auf vielen verschiedenen Ebenen seien schon Erfolge zu verzeichnen, sagt Fehrmann, die Rehabilitationswissenschaften studiert hat. Schon früh hatte sie sich dabei auf die Arbeit mit Jugendlichen fokussiert. Die positiven Resultate zeigten sich oft zunächst durchaus niederschwellig, so zum Beispiel in Essenssituationen. Manche der Häftlinge besäßen extrem schlechte Tischmanieren, weil sie das adäquate Verhalten nie gelernt hätten. Auch Konfliktsituationen würden im Laufe der Zeit besser gemeistert.

„Die Betreuungspersonen geben hier sehr viel Feedback“, sagt Fehrmann. „Nach einer Auseinandersetzung streiten die Jugendlichen anfangs oft ab, dass sie etwas Unrechtes getan hätten. Später lassen sie dann Kritik zu. Die Gesprächskultur entwickelt sich. Sie fahren nicht mehr sofort aus der Haut.“ Wenn sie in die Gruppe kämen, zu der es mittlerweile eine längere Warteliste gebe, wiesen alle jungen Männer erhebliche Defizite auf. So besäßen sie zum Beispiel eine nur geringe Frustrationstoleranz, litten unter Bindungsstörungen, besäßen das extreme Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und seien Schul- und Leistungsverweigerer.

Auf die Gründe für das prekäre Verhalten der jugendlichen Straftäter angesprochen, sagt Fehrmann: „Das können 50 verschiedene sein.“ Will sagen, die Ursache sei nicht immer leicht auszumachen. Einer denke, Schwäche zu zeigen sei falsch. Ein anderer Häftling ist aus Unsicherheit gar in dem absurden Glauben, es sei besser, bewusst etwas falsch zu machen, weil man das Feedback dann schon kenne, selbst wenn es negativ sei. Alles nur, weil er Angst habe, wenn er einen anderen Weg gehe, etwas unabsichtlich falsch zu machen. Die Übernahme von Eigenverantwortung, aber auch Verantwortung für die Gruppe sei ebenfalls ein Ziel der Arbeit, erläutert Fehrmann. Manche Häftlinge stritten zu Beginn sogar ab, überhaupt etwas für die Taten zu können, die ihnen zur Last gelegt werden, sagt sie.

„Alle Teilnehmer des Projekts bleiben für mindestens zwölf Monate.“ Um eine Erziehung zur Selbstständigkeit zu erreichen, gehört eine Hauswirtschafterin zum Programm. „Auch wer im offenen Vollzug oder schon entlassen ist, kann immer noch mit Unterstützung der Betreuer rechnen“, erklärt Anstaltsleiter Jochen Käbisch. Das gehe bis zu sechs Monate so, schiebt Fehrmann nach. „Viele haben die Erfahrung gemacht: Wenn ich einen Fehler mache, werde ich fallengelassen. Das ist hier nicht der Fall.“ Dennoch erreichen nicht alle das angestrebte Ziel. Von den 15 Häftlingen, die bislang das Programm durchliefen, mussten drei wieder in den normalen Regelvollzug zurückgeschickt werden.

„Wir wollen das Modellprojekt um zwei Jahre verlängern, weil uns noch Erkenntnisse fehlen“, sagt Käbisch. „Für die wissenschaftliche Auswertung fehlt uns noch Datenmaterial. Das Ziel ist ja der Sozialisierungsauftrag, den wir erfüllen möchten.“

Acht Betreuungspersonen, davon sieben aus dem Vollzugsdienst und eine Sozialarbeiterin leisten die tägliche Arbeit mit den Delinquenten. „Die Betreuer werden im Laufe des Projekts weitergebildet. Sie entwickeln sich mit dem Projekt“, sagt Käbisch. „Die besondere Nähe zu den Häftlingen belastet auch die Mitarbeiter und das ist nicht ganz einfach“, ergänzt der stellvertretende Anstaltsleiter Franz-Josef Bischofs. Einmal im Monat finde eine Supervision statt, bei der alle Sorgen und Nöte auf den Tisch kämen, so Fehrmann.