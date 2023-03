Erfolglose Kriminelle : Sparkassen-Einbrecher scheitern am Nebel

Nicht einmal ins Innere des Gebäudes gelangten die Einbrecher in der Nacht zu Montag. Foto: Uwe Heldens

Wegberg-Arsbeck Sie kamen in der Nacht und scheiterten am Nebel: Einbrecher haben erfolglos versucht, eine Bankfiliale in Wegberg auszurauben.

Gegen 3 Uhr in der Nacht zu Montag machten sich die Unbekannten an der Tür der Kreissparkassen-Filiale an der Kampstraße im Wegberger Ortsteil Arsbeck zu schaffen. Das meldete die Polizei später am Tag. Doch obwohl die Tür aus Glas war, scheiterten die Kriminellen.

Durch ihr Hantieren am Eingang wurde eine Nebelanlage ausgelöst, eine Sicherheitseinrichtung gegen Einbrecher. Vermutlich gingen die Täter davon aus, dass die Polizei in Windeseile vor ihnen stehen würde – und sie verschwanden in ebensolcher, ohne Beute gemacht zu haben.

(red/pol)