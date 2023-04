Muslimisches Zuckerfest : So wichtig und festlich wie für Christen Weihnachten

Nach der langen Fastenzeit darf endlich wieder geschlemmt werden. Foto: dpa/Eman Helal

Kreis Heinsberg Dass am Freitag das Zuckerfest beginnt, wissen nach der Abi-Panne auch die meisten Nicht-Muslime. Doch der ein oder andere fragt sich: Was genau ist das Zuckerfest und wie wird gefeiert? Wir haben einer Muslimin bei den Vorbereitungen über die Schulter geschaut.

Für muslimische Abiturienten war die Verschiebung der ersten schriftlichen Abiturprüfung auf diesen Freitag doppelt ärgerlich. Denn an diesem Tag beginnt für die Muslime das Zuckerfest. Seit Mittwochabend steht fest, dass diese Schüler die auf Freitag verschobenen Abiturprüfungen aufgrund der Überscheidung mit dem Fest auch erst im Mai schreiben können, sofern sie das wünschen. Das Zuckerfest ist dieser Tage also in aller Munde – bei den rund 4,7 Millionen Muslimen in Deutschland und diesmal auch bei den Nicht-Muslimen.

Sila Y., bei der die Vorbereitungen für die Festtage schon seit Tagen laufen, nimmt sich zwischen Backen, Hausputz und der Dekovorbereitung – für die Kinder schmückt sie mit goldenen Ballons und kleinen Mondsicheln – einen Moment Zeit, einen kleinen Einblick zu geben. „Es ist praktisch unser Weihnachten. Das Zuckerfest ist nach dem Opferfest der heiligste Feiertag im muslimischen Glauben“, sagt Sila Y. aus Hückelhoven, die ihren vollen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte.

„Gefeiert wird das Ende des Fastenmonats Ramadan – es geht über drei Tage und hat für uns Muslime einfach einen Stellenwert wie für die Christen Weihnachten“, sagt Sila Y.

Wie das Weihnachtsfest dauert das Zuckerfest drei Tage lang. Allerdings findet es im Gegensatz zu dem christlichen Feiertag nicht jährlich am gleichen Datum statt, sondern der Termin ändert sich jedes Jahr. Das Fest richtet sich nämlich nach dem Mondkalender. Aus diesem Grund verschiebt sich das Fest des großen Fastenbrechens jährlich um elf Tage nach vorne, im Schaltjahr sogar um zwölf Tage. In diesem Jahr eben vom 21. bis 23. April. „Das Fasten beginnt, wenn der Neumond zum ersten Mal zu sehen ist und endet einen Monat später mit der nächsten Mondsichel“, erklärt Sila Y.

Ansonsten ähnele das Fest in seiner Ausgestaltung schon ein wenig dem Weihnachtsfest, sagt die Frau mit türkischen Wurzeln, die mit einem deutschen Mann verheiratet ist. „Alle kleiden sich schick, denn schließlich will jeder zum Feiertag festlich aussehen“, sagt sie. Bei den meisten Muslimen beginnt das Fest mit einem Besuch in der Moschee. „Und anschließend ist es wie bei den Deutschen: Man trifft sich mit der Familie“, sagt Sila. Allerdings habe das in der Regel deutlich größere Ausmaße. „Jeder besucht jeden, alle besuchen sich gegenseitig – und es wird gegessen und gegessen und gegessen. Ein Traum nach der langen Fastenzeit“, sagt die 38-Jährige, die zugibt, dass ihr als berufstätige Mutter das Fasten oft alles andere als leicht fällt, insbesondere, wenn die Fastenzeit in die Hochsommer-Monate fällt und es heiß ist. „In diesem Jahr war es dann doch einfacher“, meint sie. „Wir freuen uns alle aufs Fastenbrechen. Auf dem Tisch steht dann alles, was man sich nur wünschen kann. Vor allem auch Baklava. Es wird also ziemlich süß, daher stammt der Name Zuckerfest.“

Außerdem würden Geschenke verteilt, sagt Sila Y. Ihre siebenjährige Tochter freue sich schon sehr darauf. „Die Kinder bekommen wie bei den Christen Spielzeug oder Bücher, Kleidung und alles das, was Kinderaugen strahlen lässt“, sagt sie. Und wie an Weihnachten gehört auch die Nächstenliebe dazu. „Es ist Tradition, Bedürftigen Geschenke zu machen“, sagt sie.

Ihre Tochter, die eine Grundschule in Hückelhoven besucht, hat an diesem Tag ersten Tag des Fastenbrechens unterrichtsfrei. „Viele Schule handhaben es inzwischen so, dass die Kinder nicht mehr beurlaubt werden müssen, sondern dass sie an genau einem Tag des Zuckerfestes durch die Schulleitung unterrichtsfrei bekommen“, sagt sie. Auch sonst kann sich jedes muslimische Kind zum Fest beurlauben lassen, um gemeinsam mit Familie und vielen Verwandten zu feiern. „Muslimische Kinder können auf Antrag von der Schulleitung für religiöse Feiertage von der Schulpflicht befreit werden. Schulformen spielen dabei keine Rolle“, erklärt ein Sprecher der Bezirksregierung Köln auf Anfrage unserer Zeitung. Dies gelte im Übrigen auch für andere Religionen.