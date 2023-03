Nach infizierten Möwen am Lago Laprello : So steht es um die Vogelgrippe im Kreis Heinsberg

So steht es um die Vogelgrippe im Kreis Heinsberg

Nach infizierten Möwen am Lago Laprello

Die Vogelgrippe rollt wie eine Welle durch Europa: Im Februar wurden auch in Heinsberg infizierte Tiere gefunden. Foto: dpa/Stefan Sauer

Kreis Heinsberg Die Befürchtung, dass sich die hochansteckende Vogelgrippe im Kreis Heinsberg ausbreiten würde, war groß. Im Februar wurden am Lago Laprello in Heinsberg tote Möwen gefunden, die mit dem Vogelgrippe-Erreger infiziert waren. Wie es weitergegangen ist.

Nach den Vogelgrippe-Fällen am Lago Laprello in Heinsberg hat sich die Tierseuche offensichtlich nicht weiter im Kreis Heinsberg ausgebreitet. Zumindest hat das Veterinäramt des Kreises zuletzt keine weiteren infizierten Tiere registriert.

Anfang März hatte sich herausgestellt, dass Möwen, die im Februar am Lago Laprello tot aufgefunden worden waren, mit dem Virus der Aviären Influenza infiziert waren, eine Infektion mit diesem Virus führt zur Geflügelpest, die auch als Vogelgrippe bezeichnet wird. Die Vogelgrippe gilt als hochansteckend und deshalb extrem gefährlich für Wildvögel und Nutzgeflügel.

Bei den toten Möwen am Lago Laprello ist der Vogelgrippe-Erreger nachgewiesen worden. Der Kreis Heinsberg mahnt Geflügelhalter und Spaziergänger zur Vorsicht.

Insgesamt ist das Virus seitdem im Kreis Heinsberg bei zehn Möwen festgestellt worden. Darunter waren die toten Lago-Möwen und auch eine Möwe, die in Geilenkirchen-Nirm gefunden wurde. Bei einem toten Schwan, der an der Ophover Mühle in Wegberg gefunden worden war, bestätigte sich der Verdacht hingegen nicht.