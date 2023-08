Schlemmer-Ente in Wassenberg : So lief die Preisverleihung an Frank Rosin

Bad in der Menge: Frank Rosin ist begeistert von der Stimmung auf dem Schlemmer-Markt und stolz auf seine Schlemmer-Ente. Foto: Anna Petra Thomas

Wassenberg Authentisch, sympathisch und bei den Zuschauern gefragt: Frank Rosin legt in Wassenberg einen gelungenen Auftritt hin. Er erntet viel Lob und Applaus – und spricht wie immer Klartext.

Ganz lässig, in schwarz-grauem Edel-Jogger und hellen Sneakern, dabei vollkommen authentisch, wie man ihn aus diversen TV-Formaten kennt, gab sich Sternekoch Frank Rosin auch bei seinem Besuch in Wassenberg. Zum Auftakt des Schlemmer-Marktes Rhein-Maas nahm er die Goldene Schlemmer-Ente entgegen, die von der Stadt Wassenberg und dem Medienhaus Aachen seit 1997 für herausragende Verdienste zur Förderung der Ess- und Trinkkultur verliehen wird.

Aufgrund der unsicheren Wetterprognosen waren nicht so viele Zuschauer wie zu Sonnenschein-Zeiten auf den Roßtorplatz gekommen. Doch sie zollten dem 56-jährigen Preisträger aus Dorsten nicht minder tosenden Applaus, vor allem aufgrund seiner eigenen, überaus klaren Worte. „Mehr als je zuvor ist eine klare Ansprache für Dilettantismus notwendig“, sagte er, im Interview mit Medienhaus-Redakteur Daniel Gerhards angesprochen auf die ihn prägende Eigenschaft, Probleme immer direkt und ohne große Umschweife offen anzusprechen. „Dabei darf man Feedback nicht mit Kritik verwechseln“, betonte Rosin und fügte gleich hinzu: „Wir müssen wieder zurück zu einem Leistungsprinzip.“

Wolfgang Otto von Otto Gourmet aus Heinsberg-Oberbruch, den eine enge Freundschaft mit Rosin verbindet, hatte Rosins Verdienste zuvor in seiner Laudatio gewürdigt. „Du bist der sympathische, authentische Junge aus dem Ruhrgebiet“, sagte er ihm und charakterisierte ihn zum Schluss seiner Rede als „ehrlich, knackig, unfiltriert“. Zuvor hatte Otto Rosins Leben und seine Verdienste noch einmal Revue passieren lassen.

Demnach ist der bekannte Koch bereits seit 40 Jahren in der Gastronomie tätig, seit 33 Jahren mit seinem Restaurant in Dorsten, seit 20 Jahren als Sternekoch. „Das Restaurant gehört zu den besten 334 Restaurants Deutschlands“, betonte Otto. Wenn man bedenke, dass es davon insgesamt rund 250.000 gebe, verdiene dies höchsten Respekt.

In den 1990er-Jahren habe Rosin zu den Gründern der „Jungen Wilden“ gehört. „Ihr habt das damalige Kochen infrage und auf den Kopf gestellt.“ Und auch heute noch treibe ihn der Gedanke der Veränderung an, nannte Otto als Beispiele Rosins Auseinandersetzung mit Ernährungsfragen der Zukunft oder auch gesellschaftliche und soziale Themen. So habe er vor zwei Jahren den Verein „Rosinchen für Kids“ gegründet, der sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in NRW einsetze.

Auch die von Rosin entwickelte Lebensmittel-Linie „Green Rosin“ ließ Otto nicht unerwähnt. „Damit hast Du ein klares Statement gesetzt“, lobt er das damit verbundene Ziel, allen Menschen eine gesunde und zeitgemäße Ernährung zugänglich zu machen, auch über Systemgastronomie, Kantinen oder Autobahn-Raststätten. Schließlich sei der neue Schlemmer-Enten-Träger bereits seit 15 Jahren im Fernsehen, in Koch- und Livestyle-Formaten, unterwegs, wusste Otto dank guter Audioübertragung den Besuchern auf dem gesamten Gelände zu berichten. „Deine Sendungen gehören zu den erfolgreichsten TV-Streaming-Formaten. Du hast mehr als eine Million Follower in den sozialen Kanälen.“

„Ich hab‘ mir nicht vorgestellt, dass sie so schön ist“, sagte Rosin, als er seine Ente, verziert mit Kochmütze, Stern, Pfannenwender und Kochmesser, in Händen hielt. Seinem Stolz darüber, sich jetzt in eine Reihe prominenter Preisträger eingereiht zu haben, verlieh er auch bei seinem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Ausdruck. „Ich habe so was noch nie gesehen“, versicherte er dem jubelnden Publikum. „So ein schöner wunderbarer Ort, so tolle Menschen, Ihr könnt stolz auf Euren Ort sein. Und ich bin stolz auf diesen Preis!“, verkündete er. „Richtig glücklich!“

Foto: Anna Petra Thomas 12 Bilder Frank Rosin ist stolz auf seine Schlemmer-Ente

Wie bekannt und beliebt Rosin ist, zeigte sich dann bei seinem Weg über den Markt. Nicht einmal einen halben Meter weit kam Rosin, ohne dass ihn ein neuer Wunsch nach einem Selfie oder einem Autogramm erreichte. Er signierte Schlemmer-Markt-Broschüren, seine Bücher oder auch T-Shirts. Und ausnahmslos alle Wünsche erfüllte er gerne, kam dabei mit dem ein oder anderen Fan auch kurz ins Gespräch.

Zum Thema Die kleinen Enten Stephanie und Hans Brender mit Marcel Maurer. Foto: Anna Petra Thomas Nicht nur an einer, sondern an gleich drei Entenverleihungen war Bürgermeister Marcel Maurer zum Auftakt des diesjährigen Schlemmer-Marktes beteiligt. Bevor er die große goldene Ente zusammen mit Thomas Thelen, Chefredakteur im Medienhaus Aachen, auf dem Roßtorplatz verlieh, hatte Maurer bei einem kleinen Empfang im Alten Rathaus bereits zwei weitere, kleine Enten in Form eines Ansteckers verliehen. Hans Brender, seinerzeit einer der Initiatoren des Schlemmer-Marktes und bis zur Schließung seines Restaurants auf dem Roßtorplatz im vergangenen Jahr ständiger Teilnehmer, erhielt eine silberne Ente. Willibert Darius freute sich über ein Exemplar in Gold, weil er in diesem Sommer bereits seit 50 Jahren für die Stadt Wassenberg tätig ist und damit das Geschehen des Marktes ebenfalls von Beginn an eng begleitet hat.

Klar, dass ihn sein erster Weg ganz ans Ende des Marktes hinter das Roßtor zu seinen Freunden von Otto Gourmet führte. Allerdings bog er vorher noch kurz ab und besuchte die jungen Schlemmer-Markt-Mitarbeiter im Spülzelt auf dem nahen Parkplatz. „Ihr seid Weltklasse, die wichtigsten Leute hier auf dem Markt“, motivierte er sie.