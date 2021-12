Mehr Patienten im Krankenhaus : Erste Omikron-Fälle im Kreis Heinsberg

Heinsberg Im Kreis Heinsberg ist der erste Fall der Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern steigt.

Die hochansteckende Virus-Variante Omikron hat den Kreis Heinsberg erreicht. Das meldete ein Sprecher des Kreises am Dienstagmorgen. Nachdem Omikron Anfang Dezember erstmals in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen wurde, gebe es derzeit drei Fälle im Kreis Heinsberg.

Insgesamt stuft der Kreis die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Neuinfektionen weiterhin als „hoch“ ein. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag laut Robert Koch-Institut bei 303,8. Laut der Leiterin des Gesundheitsamts, Heidrun Schößler, konzentrieren sich die Mitarbeiter derzeit auf infizierte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. So sollen weitere Ausbrüche in Kindertagesstätten und Schulen verhindert und infizierte Familienangehörige möglichst früh identifiziert werden.