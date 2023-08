Forderung nach Gleichberechtigung : Sind die Radwege in Hückelhoven nur etwas für Mutige?

Mit einem Nahmobilitätskonzept möchte die Stadt Hückelhoven das Radfahren in der Stadt wie hier an der Rurbrücke am Haus Sodekamp-Dohmen komfortabler und sicherer gestalten. Foto: Dettmar Fischer

Hückelhoven In Hückelhoven tut sich gerade einiges rund um die Radwege. Die Stadtverwaltung arbeitet an einem Konzept und will den Radfahrern mehr Platz geben. Die Grünen wollen aber noch einen Schritt weiter gehen.

Jeden Tag radelt Michael Schmitt 27 Kilometer von Hückelhoven nach Herzogenrath zur Arbeit, durchquert dabei fünf Kommunen und radelt nach Schulschluss den gleichen Weg wieder zurück. Der Schulleiter der Europaschule Herzogenrath und grüne Hückelhovener Stadtverordnete hat auch beim diesjährigem Stadtradeln ordentlich Kilometer gesammelt und kennt sich entsprechend gut auf den Radwegen in der ehemaligen Bergarbeiterstadt aus.

„Als mein Kilometerstand vom Auto die 200.000-Marke überschritten hat, war mich klar: Ich will vom Auto weg“, erzählt der 58-Jährige. Aufgrund der langen Distanz zur Arbeit entschied er sich für ein E-Bike. „Meine Fahrtzeit habe ich damit zwar immer noch verdoppelt, aber ich bewege mich dafür acht bis zehn Stunden pro Woche auf dem Rad und tue etwas für die Umwelt“, sagt er. Alleine in diesem Jahr habe er durch sein E-Bike bereits 4760 Kilometer eingespart.

Doch manchmal hadert Schmitt mit seiner Wahl: „Neben den tatsächlich Gefahrenpunkten gibt es viele Verhaltensweisen von Menschen, die den Weg erschweren und dadurch die Fahrzeit verlängern.“ Da er schnell ankommen will, fährt Schmitt im Schnitt 25 Kilometer pro Stunde. „Dies sollte meines Erachtens nicht auf gemeinsamen Wegen mit Fußgängern geschehen. Bei diesem Tempo gehört man auf die Straße“, findet der Grüne. „Da, wo kein ausgewiesener Fahrradweg ist, fahre ich entsprechend auf der Straße und werde sofort von Pkw-Fahrern angepöbelt oder weggehupt.“

Michael Schmitt (Grüne) sieht noch viele Gefahrenstellen für Radfahrer in Hückelhoven. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Er begrüßt es, dass Hückelhoven nun in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte ist. „Doch bisher ist das nur Symbolpolitik. Jetzt müssen auch Taten folgen“. Noch sehe er viele Gefahrenpunkte in der Kommune.

So kritisiert er in der Hilfarther Straße und auf der Rurbrücke mit Anschluss an die Breite Straße das mehrfache Wechseln zwischen Fahrradführung auf gemeinsamen Gehweg und auf der Straße: „Und das Ganze nur mit Piktogrammen, nicht mit bindenden Verkehrsschildern.“ Denn Piktogramme auf dem Asphalt seien laut Straßenverkehrsordnung nicht bindend: „Fahrradfahrer dürfen hier also auf der Straße fahren. Dies wird von Autofahrern nicht akzeptiert.“

Gefährlich sei zudem die Gladbacher Straße aus Richtung Autobahnauffahrt Hückelhoven. „Der Fahrradweg verläuft den Berg runter linksseitig und endet dann abrupt Am Lieberg“, erklärt Schmitt. „Auch Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule müssen, müssen hier die Gladbacher Straße ohne Radweg kreuzen.“ In der Kaphofstraße in Hilfarth wurde zudem der Radweg zurückgebaut. „Die Anwohner haben Parkplätze gefordert. Die Stadt hat entschieden, obwohl hier Tempo 30 ist, nicht die Fahrbahn für Pkw einzuschränken, sondern den Radweg verschwinden zu lassen“, kritisiert Schmitt. Dies sei bei den Autofahrern allerdings noch nicht angekommen: Wer nicht auf dem Fußweg fährt, werde angehupt.

Ein weiteres Problem sei die Parkhofstraße, für die die Grünen schon länger eine autofreie Zone von der Haagstraße bis zum Kreisverkehr Martin-Luther-Straße fordern. Zu hoch sei die Gefahr für die Radfahrer, die im oberen Teil gegen die Einbahnstraßenregelung fahren müssen. Spätestens im Zuge der Umgestaltung am Rathausquartier sei das gut machbar, findet Schmitt. „Wir haben ein tolles Radwegsystem für den Freizeitbereich, aber damit mehr Menschen mit dem Rad zur Arbeit fahren, müssten Rad und Auto als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer gesehen werden.“ Gerade sei die Fahrt zur Arbeit mit dem Rad eher etwas für Mutige. „Zukünftig muss der Radfahrer als Alltagsfahrer stärker in den Blickpunkt genommen werden“, fordert er. Dafür sollte der Radverkehr seiner Meinung nach an wichtigen Knotenpunkten Vorrang bekommt.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Stadtverwaltung Hückelhoven an einem Konzept für die Radwege gearbeitet. In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität wird die Politik über die Maßnahmen und Konzepte abstimmen, so Holger Loogen, persönlicher Referent des Bürgermeisters und Leiter des Hauptamtes, auf Nachfrage. „Viele der Kritikpunkte sind bekannt und Teil des Konzeptes“, erklärt Loogen weiter.

Mit einem Nahmobilitätskonzept möchte die Stadt Hückelhoven eine Lanze für das Fahrradfahren brechen. Radfahrer sollen sich sicherer fühlen und mehr Platz bekommen. Daher sieht das Konzept unter anderem sogenannte „Fahrradstraßen“ vor. Hier soll Tempo 30 gelten und Radfahrer dürften dort nebeneinander fahren. Auch bei beengten Straßenverhältnissen soll der Radfahrer künftig nicht zu kurz kommen.