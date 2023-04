Zeugen gesucht : Sexuelle Übergriffe: Wie läuft die Fahndung nach dem unbekannten Radfahrer?

Tatort Herbacher Wald zwischen Übach-Palenberg und Herzogenrath-Merkstein: Am Vormittag des 17. Januar versuchte ein Radfahrer in dem Wald, eine Frau sexuell zu belästigen. Zwei Wochen später kam es zu einer ähnlichen Tat, allerdings in Wassenberg. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Heinsberg Im Januar wurden im Kreis Heinsberg zwei Frauen von einem vermummten Radfahrer sexuell angegangen. Handelte es sich um denselben Täter? Nun hat die Polizei eine Entscheidung getroffen.

Am Vormittag des 17. Januar, einem Dienstag, ging eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem Hund im Herbacher Wald zwischen Übach-Palenberg und Geilenkirchen spazieren. Es war zwischen 10 und 10.30 Uhr, als sich von hinten ein Mountainbiker näherte, hinter ihr von seinem Rad sprang und ihr, als die Frau sich umdrehte, an den Hals und in den Schritt griff. Zum Glück der Frau waren unmittelbar nach dem Angriff Kinderstimmen zu hören, der Angreifer ließ von der Frau ab. Der Mann entkam unerkannt.

Auf den Tag zwei Wochen später verzeichnete die Polizei einen ähnlichen Angriff, allerdings 30 Kilometer nördlich, in Wassenberg: Gegen 19 Uhr fuhr ein Radfahrer im Bereich Limburger Straße/Brühlstraße von hinten auf eine 44-jährige Fußgängerin zu, fasste ihr ans Gesäß und sprang von seinem Rad. Danach fasste er der Frau laut Polizeibericht an die Brüste und versuchte, sie zu Boden zu bringen – mitten in einem Wohngebiet unweit eines Supermarktes. Die Frau wehrte sich und schrie, bis der Radfahrer von ihr abließ. Wieder entkam der Täter unerkannt.

Natürlich stellte die Polizei Heinsberg sofort eine Verbindung zwischen den beiden Fällen her, schon weil sie so ungewöhnlich sind: Dass sexuelle Übergriffe von einem Fahrrad aus begangen oder zumindest eingeleitet werden, kommt so gut wie nie vor.

Das Problem bei der Suche nach Verdächtigen war, dass die Personenbeschreibungen der beiden Opfer eher rudimentär waren, auch weil das Gesicht des Angreifers jeweils vermummt war. 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkle Bekleidung. Das Fahrrad war offenbar schwarz. Zeugenaussagen, die wesentlich präziser waren, bekam die Polizei bislang offenbar nicht. Weitere Anhaltspunkte gab es keine. Und so steht bis heute nicht fest, ob die Angriffe in Übach-Palenberg und Wassenberg vom selben Täter ausgingen.

Deswegen hat die Polizei nun entschieden, die Ermittlungen in dem Wassenberger Fall vorerst abzuschließen und die Akte zur Staatsanwaltschaft Aachen zu schicken, wie eine Behördensprecherin auf Anfrage unserer Zeitung erklärte. Dort wird nun darüber entschieden, wie es in dem Verfahren weitergeht. Am wahrscheinlichsten ist, dass es eingestellt wird. In die Kriminalstatistik würde es dann als ungelöster Fall eingehen.

Im Übach-Palenberger Fall dauern die Ermittlungen andererseits noch an. Möglicherweise sind noch nicht alle Spuren ausgewertet, die am Tatort im Herbacher Wald gesichert werden konnten. Die Heinsberger Polizei wollte dazu diese Woche noch keine näheren Auskünfte geben.