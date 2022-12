ANZEIGE : ene't-Rechenzentrum: Sicherer Hafen für sensible Daten in Hückelhoven

Mitten im Herzen des Rechenzentrums von ene’t in Hückelhoven, zu dem nur die IT und die Geschäftsführung Zutritt hat. Foto: Rittal GmbH & Co. KG

Hückelhoven Das Hückelhovener Unternehmen ene't betreibt ein eigenes Rechenzentrum. Es ist gespickt mit professioneller Technik und für alle Fälle gerüstet. Auch Externe können es nutzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die spannendsten Dinge kommen oft unscheinbar daher. So wie Rechenzentren. Ohne sie funktioniert in der digitalen Welt: nichts. Es gibt sie groß und es gibt sie klein. Und immer sind es schwer überwachte und extrem gesicherte Gebäude voll blinkender Serverschränke.

Die Server sind große Computer mit extra Power. Auf ihnen werden Daten gespeichert und verarbeitet. Deshalb sind sie an ein Netzwerk angeschlossen. Und dort, wo die Server stehen, ist es vom Summen der Klimaanlagen und zahlreichen Gehäuselüfter ziemlich laut. Denn Rechner produzieren viel Wärme, die abgeführt werden muss. Andernfalls würden die Platinen und Mikrochips schnell überhitzen.

Nicht viele Unternehmen können auf ein eigenes Rechenzentrum zurückgreifen. So wie der Digitalisierungs- und Dienstleistungsexperte ene't. Seit 2002 entwickelt das 100 Mitarbeiter starke Hückelhovener Unternehmen mit einem weiteren Sitz im sächsischen Torgau für die Energiebranche Lösungen rund um die Kalkulation von Strom- und Gastarifen.

Der Doppelcontainer wurde 2017 auf dem Firmengelände des IT-Systemhauses ene't installiert und eingerichtet. Foto: Rittal GmbH & Co. KG

Weil die Firma schnell größer wurde und die IT-Kapazitäten rasch erweitert werden mussten, entstand 2017 auf dem Firmengelände am Fuß der Millicher Halde in Rekordzeit das, was heute das technische Herzstück der Firma und ihrer Software-Lösungen ist.

In zwei miteinander verbundenen, mausgrauen Containern ist das Rechenzentrum untergebracht. Unauffällig steht es auf der Wiese auf einem erhöht liegenden Betonsockel – hochwassersicher. Auch Erdbeben können der Konstruktion nichts anhaben.

Detailansicht des Monitoring-Systems, das die Meldungen der Sensoren (oben im Bild) im Doppelcontainer erfasst und Abweichungen vom Normalzustand meldet. Foto: Rittal GmbH & Co. KG

Von der eher geringen Größe sollte man sich keinesfalls beirren lassen. Denn es sind die inneren Werte, die zählen. So sei darin mehr als genug Platz vorhanden, betont Geschäftsführer Roland Hambach. Auch externe Unternehmen können hier einen sicheren Hafen für ihre Daten finden. Handwerksbetriebe beispielsweise, oder Architekturbüros, Praxiskliniken, Steuerberaterkanzleien und auch Banken, die in der Region ansässig sind und es schätzen, ihre Daten in der Nähe zu wissen.

ene’t Geschäftsführer Roland Hambach ist zufrieden, durch die Containerlösung die hohen Anforderungen der Kunden erfüllen zu können. Foto: ene't GmbH

Unternehmensdaten sind hochsensibel. „Mittlerweile lesen und hören wir fast täglich von Fremdzugriffen oder Bedrohungslagen“, erläutert Roland Hambach. Trotzdem setzen viele Firmen auf eine eigene IT-Infrastruktur, ohne Kapazitäten für die entsprechende Sicherheit zu haben. Das ist ein immenses Risiko. Und es kann die Existenz kosten.

Im Hückelhovener Rechenzentrum wären ihre Daten sicher. Nicht zuletzt, weil sie mehrfach gespiegelt werden, unter anderem auf Servern in Torgau. Die Kunden haben ihre Daten also immer in Echtzeit gesichert. Um eine so hohe Verfügbarkeit etwa in einer einzelnen Arztpraxis zu erreichen, müsste diese einen hohen Aufwand betreiben. „Das ist gar nicht zu leisten”, weiß Hambach. „Möglich wird das aber bei uns, weil professionelle Technik zum Einsatz kommt und sich unsere Benutzer die Infrastruktur teilen.“ Eine Gefahr, dass „Mieter“ Einblick in Daten des „Nachbarn“ bekommen könnten, bestehe nicht. „Die Daten sind technisch separiert und verschlüsselt, sodass jeder nur auf die eigenen zugreifen kann”.

Im Doppelcontainer stehen, mit einem Kaltgang in der Mitte, zwölf Racks in zwei Reihen Rücken an Rücken. Foto: Rittal GmbH & Co. KG

Hinzu kommen die zahlreichen Überwachungs- und Alarmsysteme. So sind alle Zugänge zum Rechenzentrum dreifach gesichert und alles wird rund um die Uhr von einer Alarmanlage überwacht. Damit die Server im Rechenzentrum auch bei Stromausfall ohne Unterbrechung weiterlaufen können, versorgen Batterien die IT-Systeme bis zu drei Stunden, bevor ein Notstromaggregat mit einer Dieselreserve für 24 Stunden einspringt.

Und damit ein Brand gar nicht erst entstehen kann, ist der Sauerstoffgehalt im Serverraum von normalen 20,9 Prozent auf 14 Prozent gesenkt. Gleichwohl gibt es eine ausgefeilte Brandfrüherkennung und eine Löschanlage für den Technikbereich.

Auch sorgen sechs Klimaanlagen dafür, dass nichts heiß läuft, obwohl zwei allein schon ausreichen würden. „Mit unseren Alarmsystemen und Sensoren haben wir alle relevanten Details innerhalb und außerhalb des Containers pausenlos im Blick“, fasst es Hambach zusammen. So sind die „unsichtbaren“ Daten in ihrer Herberge bestens geschützt.