Vermisstensuche in Erkelenz : Seniorin in der Nacht aus dichten Dornenbüschen befreit

Seniorin in der Nacht aus dichten Dornenbüschen befreit

Vermisstensuche in Erkelenz

Erkelenz Eine 77-Jährige Frau wird vermisst. Die an Demenz leidende Frau kann telefonisch noch ein paar Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben. Eine große Suchaktion beginnt – und endet schließlich an der A46.

Wie die Polizei Heinsberg am Mittwoch mitteilte, war es bereits am vergangenen Donnerstag zu einer großen Suchaktion nach einer vermissten Seniorin in Erkelenz gekommen.