Rentner gehen bisher leer aus : Senioreninitiativen im Kreis fordern Inflationsausgleich

Kreis Heinsberg Der ausbleibende Inflationsausgleich für rentenbeziehende Personen sei ungerechtfertigt, kritisiert Vorsitzender Heinz-Peter Benetreu.

Die Arbeitsgemeinschaft der Senioreninitiativen im Kreis Heinsberg schlägt Alarm. „Angesicht der Inflation wird bei vielen Rentnern das Geld immer knapper“, weiß Vorsitzender Heinz-Peter Benetreu. Das Bild vom Rentner, der ausgesorgt hat, sei falsch: „Viele Rentner im Kreis müssen mit 1000 Euro oder weniger auskommen.“ Bei vielen reiche das Geld derzeit kaum noch bis zum Monatsende und in die langen Schlangen der örtlichen Tafeln würden sich immer mehr Rentner einreihen.

Doch während viele Arbeitnehmer bereits durch die Inflationsausgleichsprämie entlastet wurden, würden Rentnerinnen und Rentner noch immer nach einer Einmalzahlung oder einem generellen Zuschuss lechzen. Bereits seit Oktober vergangenen Jahres können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihren Beschäftigten nämlich steuer- und abgabenfrei einen Betrag bis zu 3000 Euro gewähren. „Warum erhalten Rentner keinen Inflationsausgleich? Was haben wir falsch gemacht?“, will Benetreu wissen. Auch Rentnerinnen und Rentner hätten einen Anspruch auf einen angemessenen Inflationsausgleich.

Doch nicht nur rentenbeziehende Personen hätten oft Angst, die schnell steigenden Lebenshaltungskosten nicht mehr bestreiten zu können. Benetreu: „Im Jahr 2022 waren allein im Bundesland NRW 3,3 Millionen Menschen, also 18,7 Prozent der Gesamtbevölkerung, armutsgefährdet.“ Dieser Zustand sei menschenunwürdig für junge wie auch für alte Menschen sowie für die Personen, die pflegebedürftig werden und spätestens dann in die Armut abrutschen, so Benetreu.