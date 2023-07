Fahrtraining „Mobil im Alter“ : Senioren müssen volle Pulle auf die Bremse treten

Heinsberg Wann haben Sie zuletzt so richtig aufs Bremspedal treten müssen? Dass das im Gefahrenfall gar nicht so einfach ist, wie man annimmt, haben Senioren jetzt bei einem Verkehrsseminar der Polizei gemerkt.

Plötzlich läuft ein Kind auf die Straße, auf einmal taucht ein Stauende auf der Autobahn auf, jäh bremst der Vordermann ab. Es gibt Situationen im Straßenverkehr, da kommt man um eine Vollbremsung nicht herum, da muss man mit aller Kraft aufs Pedal treten. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass es nicht unbedingt so einfach ist, wie es klingt. Selbst wenn man so fest auf die Bremse tritt, dass das Antiblockiersystem (ABS) anspringt, muss man den Fuß auch weiterhin auf der Bremse halten können.

Für jemanden, der heute den Führerschein macht, gehört diese Übung ganz selbstverständlich dazu. Es wird heute in der Fahrschule trainiert, alles, was man hat, in die Bremse zu werfen. In der Prüfung kann das nämlich vorkommen. Wer es in zwei Versuchen nicht schafft, dass das ABS bei der Bremsung anspringt, hat nicht bestanden.