Kühe sind Gewohnheitstiere : Selfkanter Milchbetrieb ist unter den Top 10 in NRW

Muuuuhhh! Wie schmeckst Du denn? Foto: MHA/Mirja Ibsen

Selfkant-Schalbruch Der Milchviehbetrieb von Willi Pelzer in Schalbruch gehört zu den zehn besten in ganz Nordrhein-Westfalen. Seine Ställe zeigen und über seine Arbeit reden? Macht er gern. Er weiß, dass es viele Vorurteile gibt.

„Litschi müsste eigentlich Diva heißen“, meint Lukas Pelzer, der Junior im Milchviehbetrieb Pelzer, als er zu einem der Ställe im hinteren Bereich der weiträumigen Hofanlage an der Schulstraße 14 geht. Die Schwarzbunte hat ihre ganz eigenen Ideen und dazu gehört nicht, für ein Foto dekorativ stillzustehen oder sich brav für ein Video über den Hof führen zu lassen. Sie möchte am liebsten dort stehen, wo sie immer steht, zusammen mit den Kühen, mit denen sie aufgewachsen ist.

Chilenische und amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass Kühe ein ausgeprägtes Sozialverhalten haben, sehr harmoniebedürftig sind, richtige Freundschaften schließen, sich am Geruch erkennen und, wenn sie sich gut leiden können, sich gegenseitig übers Fell lecken.

Probehalber muht Litschi. Es klingt wie „Muöähh“. Hier in dem dick mit Stroh bestreuten Offenstall mit der alten Dame namens Texas, in dem das Fotoshooting stattfinden soll, ist es ihr nicht ganz geheuer. Texas ist auch ein Holstein-Rind, nur die weißen Flecken zwischen dem Schwarz sind etwas größer als Litschis und sie ist sechs Jahre älter. Am 10. November wird Texas 15 Jahre alt, das wird gefeiert. Bei der ältesten Kuh im Stall ist das Tradition bei der Familie Pelzer.

Die jüngste Kuh auf dem Hof muss das Trinken erst einmal lernen. Nummer 261 muht kläglich. „Muhööö?“ „Du hast Hunger, nicht wahr?“ Monika Pelzer geht zu dem wenige Stunden alten Kälbchen, das in einer großen weißen Box steht, die wie eine aufgepustete Hundehütte aussieht. Ihre Stimme klingt liebevoll und warm. Sie nimmt einen Eimer mit Nuckel in die Hand und versucht, dem Kalb das weiche Gummi zwischen die Lippen zu schieben. Die großen, dunklen Augen des jungen Tieres weiten sich, in seine Nüstern weht der süße Milchgeruch, als sich Monika Plezer mit dem Eimer nähert, aber es traut dem runden Ding nicht. Lieber zurück in die Box ins warme Stroh.

Im Eimer ist Biestmilch, die erste Milch, die eine Mutterkuh nach der Geburt gibt, sehr nahrhaft, sehr reichhaltig. „Das ist die wichtigste Mahlzeit im Kuhleben in den ersten Stunden“, sagt Landwirt Willi Pelzer, der will, dass seine Kühe gesund aufwachsen. Er hat den Hof in Schalbruch von seinem Vater übernommen, ihn vergrößert und wird ihn jetzt an seine Söhne Dominik und Lukas weitergeben. Derzeit arbeiten aber alle drei Generationen auf dem Hof. Opa Pelzer fegt gerade im Kehrmobil die Stallgasse sauber.

Familienbetrieb in der dritten Generation: Lukas, Monika, Willi und Dominik Pelzer (v. l.) leben in Schalbruch mit mehreren Hundert Rindern, zwei Katzen und einem Hund zusammen. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Die Eimer an den kleinen Gattern in der Kinderstube der Rinderzucht Pelzer sind alle gut gefüllt mit der gelbrahmigen Milch. Schmatzende Geräusche kommen von links und rechts. Dort stehen etwas kräftigere und ein paar Tage ältere gefleckte Kälbchen auf ihren staksigen Beinchen und saugen schon ganz selbstbewusst am Ersatzeuter oder wahlweise an streichelnden Händen.

Landfrau Monika Pelzer wird es später noch mal bei Nummer 261 versuchen – ohne so viel Publikum. Einen Namen bekommt die kleine Paarhufträgerin von ihr auch noch, aber erst, wenn sie ihr erstes eigenes Kalb zur Welt gebracht hat. Vorher bekommt sie ihre Ohrmarke mit der Nummer, wird noch in größere Kinderstuben und dann zu den jugendlichen Rindern umziehen.

Bis sie das erste Mal künstlich besamt wird, werden fast zwei Jahre vergehen und sie wird die Landwirtsfamilie Pelzer zwischen 1800 und 2000 Euro an Futter, Unterkunft und Tierarzt gekostet haben, bis sie den ersten Tropfen Milch gibt.

Würde es Medaillen für besonders fleißige Milchproduzentinnen geben, Litschi würde eine tragen. Die achtjährige Kuh hat im vergangenen Jahr über 9000 Liter Milch gegeben. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Texas wird nicht mehr gemolken, sie bekommt auf dem Hof ihr Gnadenbrot, und wenn sie eines Tages nicht mehr kann, dann kommt sie auch nicht zum Schlachter, sondern wird eingeschläfert. „Einige Tiere wachsen einem einfach besonders ans Herz“, sagt Monika Pelzer. Das gehe natürlich nicht mit allen Tieren, denn schließlich leben sie von Zucht und Verkauf.

Aber immer wieder entstehen besondere Beziehungen. Eine ihrer Angestellten, eine gelernte Pferdewirtin, hatte sich in eines der Kälbchen so verliebt, dass sie es am liebsten adoptiert hätte. „Sie hat mit ihm gekuschelt und ist mit ihm spazieren gegangen wie mit einem Hündchen“, erzählt die Bäuerin. Aber Kühe, die bei der Geburt schon zwischen 35 und 45 Kilo auf die Waage bringen, wachsen schnell. „Eine Kuh kann man nicht einfach im Garten halten“, sagt Monika Pelzer, die dennoch versteht, dass einem das Herz aufgeht, wenn die kleinen Rinderkinder angehüpft kommen.

Litschi geht von der halboffenen Stalltür mit Blick zum Feld zur Stallgasse, schaut, ob die Tür jetzt vielleicht aufgeht. Vögel zwitschern. Hmmm, dieser Duft nach Heu, Kuh, und ja, verdautem Grünzeug. Monika und Willi Pelzer lächeln vorsichtig. Ist der Hinweis auf die Landluft jetzt positiv oder negativ gemeint?

„Die konventionelle Landwirtschaft wird oft negativ dargestellt“, sagt Willi Pelzer, deshalb laden er und seine Familie gerne interessierte Menschen auf ihren Hof ein. Schulklassen oder Kindergärten waren schon öfter da und die Kälbchen dürfen in der Schulstraße 14 auch besucht werden. „Ihr dürft immer gucken“, sagt Monika Pelzer, wenn sie von jungen Familien angesprochen wird. Dann können sie sich anschauen, dass auch in der konventionellen Landwirtschaft jede Kuh einen Fress- und einen mit Stroh bestreuten Liegeplatz hat und sich frei im Stall bewegen kann. Manchmal liegt da auch ein Ball, den die Mitarbeiterin zur Beschäftigung mitgebracht hat.

Allerdings halte die Neugier der Tiere immer nur kurz an, erzählt Bauer Pelzer. Das hat er auch beobachtet, als er seine Tiere zum Toben versuchsweise auf die Wiese ließ. „Die sausten eine halbe Stunde im Kreis über das Grün und dann standen sie am Gatter und muhten, weil sie wieder zurückwollten.“

Zurück in den Stall, wo auf sie nicht nur Gras, sondern ein komplettes Menü aus Gras- und Maissilage, Zuckerrübenpressschnitzel, Weizen, Maismehl, Raps- und Sojaschrot wartete. „Da ist alles drin, was lecker ist“, sagt Willi Pelzer. 65 Kilo frisst eine ausgewachsene Kuh davon am Tag, und zwar gleich mehrmals, denn Kühe haben vier Magenabschnitte, durch die diese reichhaltige Müslikomposition geschleust wird. Dazu trinkt sie rund 100 Liter Wasser.

Info Im Kreis Heinsberg werden weniger Rinder gehalten Eine neugierige Holstein-Kuh im Schalbrucher Stall. Foto: MHA/Mirja Ibsen Die Zahlen der Rinder und Rinderhaltung im Kreis Heinsberg sind wie bereits in den vergangenen Jahren rückläufig, teilt der Rinderzuchtverein des Kreises Heinsberg mit. So werden nach Angaben der Tierseuchenkasse im Kreis Heinsberg zurzeit 31.868 Rinder in 301 Betrieben gehalten, dies sei ein Rückgang von 420 Rindern im Vergleich zum Vorjahr, hieß es beim Heinsberger Rindertag in Hückelhoven-Hilfarth. Die Heinsberger Milchviehbetriebe sind laut Axel Kratzenberg, Milcherzeugungsberater bei der Landwirtschaftskammer NRW, im Vergleich mit den Nachbarkreisen Düren und Aachen leistungsstärker. Er hob besonders hervor, dass die Herdbuchbetriebe mit ihrer Leistung auch über den Schnitt des ganzen Zuchtverbandes liegen, „dies zeigt, dass Profis am Werk sind und ein hohes Maß an Tierwohl eingehalten wird“. Um eine Auszeichnung des Rinderzuchtvereins für hervorragende Milcherzeugung zu erlangen, müssen einige züchterische, Lebensleistungs- und Qualitätsmilch-Kriterien erfüllt werden. In diesem Jahr wurden die Betriebe Hubert Ollertz-Mertens, Heinsberg, Heinen GbR, Schierwaldenrath, und Herbert Schiffers, Waldfeucht, mit der Plakette ausgezeichnet.

Im Stall läuft inzwischen vieles automatisch, zwar legen die Melker in der Stallgasse die Melkmaschinen immer noch von Hand an die Euter, aber durch einen Stall fährt ein kleiner Roboter, der in kreisenden Bewegungen das Futter näher an die Kühe heranschiebt. Über den Gummiboden, der die Hufe der Kühe schonen soll und im modernsten Teils des Stalles liegt, fährt ein Schieber die Gülle in langsamen Tempo in einen Auffangbehälter. Die Ohrmarken sind außerdem nicht nur leuchtende Kennzeichnungen, sondern können auch die Temperatur der Tieren messen. Geht es einer Kuh schlecht, klingelt es auf Dominik Pelzers Handy. So würden sie auch gewarnt, wenn bei einer Geburt etwas nicht gut läuft.

Das ist aber nicht der Grund, warum der Betrieb von Willi Pelzer beim Treffen des Rindervereins des Kreises Heinsberg besonders erwähnt wurde und Litschi aus ihren gewohnten Routinen aus fressen, ruhen, verdauen, fressen, träumen, melken, herausgerissen wird. Pelzers Herde ist die zwölftbeste in ganz Nordrhein-Westfalen. Das hat die Milchleistungsprüfung, bei der ganz genau gemessen wird, wie viel Milch jedes Tier gibt, gezeigt.

Allein die achtjährige Litschi, die bereits fünf Kälber geboren hat, hat im vergangenen Jahr insgesamt über 9000 Liter Milch gegeben. Sie ist unter den besten zehn Tieren aus ganz NRW aufgelistet. „Wir haben oft Tiere, die in ihrem Leben an die 100.000 Liter Milch geben“, sagt Pelzer. „Denen geht es hier gut, sie haben Platz, Licht und Luft, sonst würden sie nicht so viel Milch geben.“