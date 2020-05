Heerstraße gesperrt : Geldautomat in Bankfiliale gesprengt

In Höngen in Selfkant haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Foto: Uwe Heldens

Interaktiv Selfkant In Höngen in Selfkant haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Zeugen sagten aus, dass die mindestens drei Täter mit einem Auto in Richtung Niederlande geflohen seien. Die Heerstraße ist gesperrt.

Den ersten Anruf haben die Beamten nach Angaben der Polizei von der Sicherheitsfirma um 3.39 Uhr erhalten. Außerdem meldeten sich mehrere Anwohner, die durch den Knall geweckt worden seien. Sie sagten aus, dass mindestens drei Unbekannte auf der Heerstraße einen Geldautomaten in der dortigen Bankfiliale gesprengt hätten und anschließend mit einem schwarzen Auto der Marke Audi in Richtung niederländische Grenze (Koningsbosch) geflohen seien.

Durch die Sprengung wurde das Gebäude der Bank stark beschädigt. Die beiden über der Bank befindlichen Wohnungen wurden vorsorglich geräumt. Ob die Statik des Gebäudes durch die Tat beeinträchtigt wurde, wird noch geklärt.

Die Polizei sichert am Tatort Spuren, die anschließend ausgewertet werden müssen. Die Heerstraße bleibt für die Dauer der Spurensicherung für den Verkehr gesperrt.

Ob die Täter Beute machen konnten, ist bisher noch unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Leitstelle der Polizei Heinsberg unter der Rufnummer 02452/9200 zu melden.

Laut Landeskriminalamt häufen sich Automatensprengungen in NRW während der Coronavirus-Krise. Die Zahl der Attacken hat sich in diesem Jahr bislang weit mehr als verdoppelt.

(red/pol)