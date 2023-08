Stärken ausbauen : Selfkant holt sich Profi für den Tourismus

Wohlfühlorte: Zwischen Süsterseel und Tüddern liegen Seen wie dieser, dort, wo in den 70er Jahren die Löwensafari war. Heute lädt die Landschaft zum Angeln, Wandern und Entspannen ein. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Selfkant Natur, Lage, Geschichte: Der Selfkant habe Touristen viel zu bieten, sagt Selfkants Bürgermeister immer wieder – nur wissen das die Touristen immer noch nicht. Ideen, wie sich das ändern kann, gibt es jetzt.

Kein Strom, kein Wasser, kein WLAN: Am westlichsten Zipfel Deutschlands fließt derzeit nur der Rodebach und das auch nur sehr langsam. Sara Conen möchte, dass sich das ändert. Denn gerade hierher, zum Westzipfelpunkt in Isenbruch, kommen die Touristen. Die meisten sind Zipfelreisende, die auch in Oberstdorf, Görlitz und auf Sylt vorbeischauen. Die anderen wollen gerne einmal am westlichsten Punkt Deutschlands und gleichzeitig am schmalsten Stück der Niederlande stehen.

Dass die 39-Jährige dieses Fleckchen Selfkant, das 2015 für 500.000 Euro mit einem 200 Meter langen Steg, einem Pfahl und einigen Infotafeln optisch sichtbarer gemacht wurde, als eines ihrer wichtigsten Projekte ansieht, liegt an ihrem neuen Job: Seit dem 1. Juni ist sie die Tourismusbeauftragte der Gemeinde Selfkant. Bürgermeister Norbert Reyans (CDU) hat oft betont, dass er, wie schon sein Vorgänger, den Tourismus und die Naherholung fördern will, jetzt hat er dafür eine eigene Stabsstelle im Rathaus eingerichtet.

„Wir leben in einer wunderschönen Landschaft, mitten im Herzen Europas. Nachhaltigkeit und sanfter Tourismus passen sehr gut zu uns. Der Selfkant hat in diesem Bereich ein großes Potenzial, deshalb ist auch in der Verwaltung auch eine entsprechende Stelle nötig“, sagt der Verwaltungschef.

Statt mit einer Verwaltungskraft hat Reyans die Stelle mit einem Tourismusprofi besetzt. Sara Conen hat Tourismus und Eventmanagement in Düsseldorf studiert. Nach dem Studium arbeitete sie lange für große Hotels und reiste viel. „Für mich gibt es aber nichts Besseres, als für die Heimat zu arbeiten“, sagt sie, die im Trommler-, Pfeifer- und Fanfarencorps Höngen spielt. Dass sie viele Kontakte hat, hilft ihr. Sie weiß, wie die Selfkanter ticken und vor allem, wo es im Selfkant am schönsten ist. Sie kennt die Seen, die Wanderwege und nicht nur den Charme Höngens, wo sie mit ihrer Familie lebt. „Wir liegen im Herzen Europas“, sagt sie und wiederholt damit ganz bewusst das Mantra des Bürgermeisters, das auch das ihre ist, weil es den Selfkant besonders macht.

Was ihre erste Aufgabe ihres Teilzeitjobs hinter dem Schreibtisch der Verwaltung war? Feststellen, was es alles schon gibt, Übernachtungsmöglichkeiten in der Gemeinde zum Beispiel. Wenn die Touristen nach gelungener Werbung in den Selfkant kommen, dann müssen sie ja auch irgendwo bleiben.

Ihre ersten Erkenntnisse: Das Angebot ist überschaubar und wird vor allem von Monteuren und Angehörigen der Nato genutzt. Ein Hotel, eine Jugendherberge oder ein Campingplatz fehlen. Gerade letzterer könnte, mit vergleichsweise wenig Aufwand, Gäste ganz in den Westen locken. Ein Konzept zu entwerfen, wo ein solcher Platz gut anzulegen wäre oder wie ein Hotel aussehen könnte, das ganz im Sinne eines nachhaltigen Tourismus in das Cittaslow-Konzept der Gemeinde passt, ist jetzt die Aufgabe von Sara Conen.

Sara Conen hat die Stabsstelle Tourismus im Rathaus der Gemeinde Selfkant übernommen. Foto: MHA/Mirja Ibsen

„Unsere Zielgruppe sind vor allem die Best Ager, die von hier aus Touren in allen drei Ländern machen können“, sagt Conen. „Wer aus der Stadt kommt, der genießt hier die Ruhe“, sagt sie. Aber als Mama von zwei Kindern hat die 39-Jährige auch die Angebote für kleiner Gäste im Blick: der große Spielplatz des Sportvereins in Tüddern, Angebote für Kinder der örtlichen Landwirtschaft oder der Dirtpark in Saeffelen könnten gut vermarktet werden.

Überhaupt wäre es gut, erst einmal hervorzuheben, was bereits da ist, sagt Conen. Jeder Ort habe eine Besonderheit, die es herauszustellen lohnt, auch wenn es nicht immer ein historisches Ensemble sein muss, wie Propstei, Zehntscheune und Kirche in Millen. In Saeffelen könne man schon sehen, wie ein Dorf seine Geschichte sichtbar machen kann.