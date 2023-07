Einmal Niederlande und zurück : Ein Musical so einzigartig wie die Geschichte des Selfkants

Brillante Hauptdarsteller: Jack Dycks (links) und Rolf Huben spielten zwei Freunde, die sich an die Zeit der Auftragsverwaltung erinnerten. Der eine spricht Selfkanter Platt, der andere Niederländisch. So geht Verständigung im Selfkant. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Selfkant-Saeffelen Sie sind Grenzgänger, die Selfkänter, und sie haben eine besondere Geschichte, aber sie haben auch eine besondere Gabe, zu beobachten bei einem einmaligen Musicalabend im Schatten der Kirche in Saeffelen.

Die nächsten Zeilen könnten von zwei außergewöhnlichen älteren Herren handeln, die ihre Rolle so gut spielten, dass man ihnen auch noch zwei Stunden länger hätte zuhören können, auch wenn man weder Platt noch Niederländisch spricht. Sie könnten auch die glockenhelle Stimme von Hannah Cleef loben oder die neu komponierte rockige Liebesballade von Glenrock für den Selfkant anpreisen oder davon erzählen, dass Regisseur Bas Stelten das Musical achtmal umgeschrieben hat, bis es zu den 150 Akteuren, dem Ort und der Geschichte passte, aber so würden die Zeilen nicht wirklich beschreiben, was Besonders war an diesem Samstagabend im Selfkant.

Man stelle sich vor, es regnet. Ein leichter Sommerregen, der Himmel ebenso von grauen wie weißen Wolkenbergen durchzogen, durch die hier und da etwas Blau blitzt. Die große Bühne ist mit Planen verdeckt, die weißen Zettel, die Plätze für den Landrat, Bürgermeister und Bürgermeistergattinnen reservieren sollen, sind regentropfendurchtränkt und die Wiese, die zum Parken vorgesehen ist, ist beunruhigend weich, als die ersten Wagen darauf fahren. Und doch kommen alle. Alle, die eine der 900 Sitzplatzkarten für das Selfkant-Musical ergattert haben, sind da, und einige mehr. Kein Stuhl bleibt leer.

Fast Tausend sind gekommen

Gülsen Litherland, Werner Joerißen und Heinz Eschweiler, das unermüdliche Organisatorenteam, tragen noch Stühle herbei. Wer hätte mit einer solchen Nachfrage gerechnet? Wer nicht sitzen kann, bleibt einfach stehen, so sind es fast Tausend Menschen, die sich an diesem Samstagabend auf dem Platz hinter der Kirche St. Lucia in dem kleinen Selfkant-Dorf Saeffelen treffen, Akteure, Pommesschwenker, Getränkereicher, Kartenabreißer, Tonabstimmer, Techniker und Schreiberlinge mitgerechnet.

Sie sind gekommen, um eine Grenzverschiebung zu feiern, die sich in diesem Jahr zum 60. Mal jährt. Am 1. August 1963 lebten die Menschen im Selfkant plötzlich wieder in Deutschland, ganz ohne Umzugswagenbestellung, ohne Wohnungswechsel, ohne Abschied von den Nachbarn. 14 Jahre vorher war der Landstrich ganz im Westen den Niederlanden übergeben worden, als Ausgleich für erlittene Schäden im Zweiten Weltkrieg – jetzt ging es wieder rückwärts.

Gefragt wurden die Menschen weder das eine, noch das andere Mal. Es heißt, dass es ein Referendum hätte geben sollen, bei dem die Selfkänter hätten abstimmen können, ob sie Niederländer bleiben wollen. Als sich jedoch herumsprach, dass die Mehrheit wohl dafür stimmen würde, fiel das Referendum irgendwie unter den Tisch, denn die Politiker hatten schon entschieden, wie viele Millionen die Grenzen wechseln sollten, damit wieder deutsch wurde, was einmal deutsch war.

So ganz schlecht war das aber nicht, was die Deutschen von den Niederländern bekamen, neben Pensionen auch fließend Wasser und eine nagelneue Straße, die von Brunssum nach Echt führt. „Ach, das war doch Eigennutz“, poltert da Rolf Huben (66) im schönsten Selfkanter Platt: „Ihr wolltet doch nur eine Straße, um bei uns günstig Einkaufen und Tanken zu können.“ Das Publikum lacht. Gut macht das der 66-jährige gebürtige Selfkanter, der da mit Jack Dyck (62) aus dem benachbarten niederländischen Koningsbosch auf der Bühne steht und einen um die 80-Jährigen spielt. Der eine seinen Rollator Marke Tetslaf schiebend, der andere einen Gehstock schwingend, während sie sich um über den Verlauf der Grenze streiten.

Huben spielt den Deutschen, der sich mit seinem niederländischen Freund an die Zeit der Annexion erinnert. Am Tag zuvor haben sie noch die Goldhochzeit von Seffke und Mareike gefeiert, daher stammt auch der Brummschädel, der Jack so herrlich brummelig werden lässt, wenn er seinem plattsprechenden Freund Rolf auf Niederländisch Contra gibt. Im Selfkant sind auch die Sprachgrenzen fließend.

Regisseur bindet 150 Akteure ein

Regisseur Bas Stelten erzählt die fiktive Liebesgeschichte von Seffke und Mareike, die sich in der Zeit der niederländischen Auftragsverwaltung kennengelernt haben und verknüpft sie eng mit der realen Geschichte des Selfkants. Gleich drei Darsteller stehen als Seffke (Josef) auf der Bühne. Und dort erleben sie das, was die Region so besonders macht: Sie feiern Schöttefest, also Schützenfest, sie feiern, dass plötzlich eine deutsche Fußball-Mannschaft Limburgischer Meister werden konnte, sie feiern, dass man mit „17 noch Träume“ hat.

Keine Frage, was das Organisationsteam da auf die Beine gestellt hat, war ein einzigartiger und außerordentlich gelungener Kraftakt, der Initiator Heinz Eschweiler in der letzten Woche sieben Kilo Gewicht gekostet hat: drei Bühnen, Akteure aus allen Vereinen, tuckernde Oldtimer, sprungfreudige Tänzerinnen, jubelnde Fußballer, Schützen samt Fahnen jeder Bruderschaft des Selfkants. Aber das Besondere dieses Abends waren die Menschen im Selfkant und ihre niederländischen Nachbarn: die auf, vor und hinter der Bühne. Es war der optimistische Blick der Radfahrerin in die Wolken, die lachend sagt: „Wir sind trocken angekommen, alles andere ist egal.“ Es war der Familienvater, der sich von einer Akteurin im 50er-Jahre-Kostüm zum Tanz auffordern lässt. Es war das fröhliche Fähnchenschwenken beim spontanen Referendum. Es waren die Selfkanter auf der Bühne, die gekommen waren, um Spaß zu haben. Das alles zeichnete diesen Abend aus.

Als in der Butternachtsszene, die die Nacht symbolisiert, als die Grenze zurückgeschoben wurde und die Stunde der Schmuggler gekommen war, zu düsterer Musik Kartoffelsäcke und Kartons mit den Aufschriften Butter, Eier, Kaffee über die Köpfe der Zuschauer gehoben werden, packen alle mit an, ob Bürgermeister oder Bäckereifachverkäuferin. Als die Deutschland-Hymne gespielt wird, stehen viele auf, als die Nationalhymne der Niederlande gespielt wird, bleiben sie einfach stehen. Viele singen mit.